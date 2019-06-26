Gaziantep'in Karkamış ilçesinde Verdi Uzunaslan (17), arkadaşlarıyla Erenyolu Mahallesi'nde serinlemek için nehre girdi.
Çırpındığını gören arkadaşları Uzunaslan'ı kendi imkanlarıyla sudan çıkardı ve durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
112 Acil Servis ekiplerince Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Uzunaslan, müdahaleye rağmen kurtarılmadı.
Verdi Uzunaslan'ın cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Fırat Nehri'ne giren genç boğuldu
Anadolu AjansıTürkiye
Gaziantep'te arkadaşlarıyla Fırat Nehri'ne giren 17 yaşındaki Verdi Uzunaslan, boğularak hayatını kaybetti.
Gaziantep'in Karkamış ilçesinde Verdi Uzunaslan (17), arkadaşlarıyla Erenyolu Mahallesi'nde serinlemek için nehre girdi.