Gaziantep'in Karkamış ilçesinde Verdi Uzunaslan (17), arkadaşlarıyla Erenyolu Mahallesi'nde serinlemek için nehre girdi.

Çırpındığını gören arkadaşları Uzunaslan'ı kendi imkanlarıyla sudan çıkardı ve durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

112 Acil Servis ekiplerince Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Uzunaslan, müdahaleye rağmen kurtarılmadı.

Verdi Uzunaslan'ın cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.