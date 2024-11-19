Fırat Nehri'nin kıyısında görüntülendi! Görenler telefona sarıldı

Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde Fırat Nehri kıyısında nesli tükenmekte olan su samuru görüntülendi.

Fırat Nehri'nin kıyısında görüntülendi! Görenler telefona sarıldı

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından nesli tükenmekte olan kategorisinde yer alan su samuru, Fırat Nehri kenarında görüntülendi.

Vatandaşlar, su samurunu telefonlarıyla görüntüledi. Su samurunun bölgede yeniden görülmesi doğaseverleri sevindirdi.

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