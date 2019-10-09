Türkiye, Fırat'ın doğusuna yönelik operasyona hazırlanıyor.



Sınır bölgesine sevkiyatlar sürerken, özellikle Akçakale ve Ceylanpınar odaklı büyük miktarda yığınak yapılıyor. Bölgeye komando tugaylarından beş bin kişilik birlik gönderildi.

Bölgede Denizli, Tunceli, Sarıkamış, Sakarya, Siirt, Bolu ve Kayseri komando tugaylarından birlikler var. Zırhlı birliklerden de takviyeler yapılıyor.

OPERASYONUN İKİ ANA MERKEZİ



Olası harekatın iki aşamalı olması ve Resul Ayn ile Tel Abyad'ın kontrol altına alınması hedefleniyor. Bu anlamda Akçakale ve Ceylanpınar'ın harekatın iki ana merkezi olması bekleniyor.

SMO BİRLİKLERİ DE BÖLGEDE

Fırat'ın batısından taşınan Suriye Milli Ordusu'na bağlı birlikler de bölgeye taşındı. Sayılarının birkaç bini bulduğu belirtiliyor.



Çalışmalar bittikten sonra operasyonun icra aşamasına geçilecek. Harekatın topçu atışlarıyla başlaması ihtimal dahilinde. Muhtemel tehdit unsurlarının yerleştiği bölgelerin vurulmasına çalışılacak.

SAVAŞ UÇAKLARI VE SİHA TAKVİYESİ

Harekat sahasında uçuş olup olmayacağı tartışılıyor. Pentagon Türkiye'nin Birleşik Hava Operasyonları Merkezi tarafından Suriye'de Hava Görev Emri'nden çıkarıldığını duyurmuştu. Bu Suriye hava sahasının Türk uçaklarına yasaklandığı şekilde yorumlanmıştı. Operasyonda hava kuvvetlerinin kullanılıp kullanılmayacağı şimdi merak konusu.

Karadan yapılan takviyelerin yanı sıra Diyarbakır'dan gönderilen savaş uçakları da var. Savaş uçaklarının yanı sıra silahlı helikopterlerin desteği ve SİHA'ların da desteği olabilir.

Bütün hazırlıklar tamamlandıktan sonra harekat için emir verilecek.

VİDEO: HAREKAT ÖNCESİ SINIR HATTINDAN SON BİLGİLER