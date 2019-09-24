Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurlarının, Suriye'de, Fırat'ın doğusunda güvenli bölge tesisi birinci safha uygulamaları kapsamında gerçekleştirdikleri ikinci ortak kara devriyesi tamamlandı.



TSK ve ABD konvoyunun Suriye'de güvenli bölgeyi tesise yönelik gerçekleştirdikleri ikinci ortak devriye, organizasyon ve harekat olmak üzere iki aşamadan oluştu. Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin güneyinde hazırlanan Türk bayraklı 4 zırhlı araçtan oluşan TSK konvoyu, ortak kara devriyesine katılmak için sınırı geçerek, Suriye tarafında bekleyen ABD askeri konvoyuyla buluştu.



Sınırın sıfır noktasında bir araya gelen TSK ve ABD konvoyu komutanları, burada bir süre yapılacak devriye planını görüştü. Askeri konvoy, daha sonra yaklaşık 15 kilometre doğudaki Süluk ilçesine doğru yöneldi. Bu yönde bir süre gözlemde bulunan ortak konvoyun devriyesi, yaklaşık 3,5 saat sürdü.



TSK konvoyu, devriyenin tamamlanmasının ardından sınır hattına döndü.



TSK ve ABD unsurları, daha önce bir kez ortak kara devriyesi, 6 defa da ortak helikopter uçuşu gerçekleştirmişti. Fırat'ın doğusunda, 8 Eylül'de gerçekleştirilen ilk ortak kara devriyesi yaklaşık 3 saat sürmüştü.



İHA'LAR İŞTİRAK ETTİ



Milli Savunma Bakanlığı, ikinci müşterek kara devriyesine ilişkin Twitter hesabından açıklamada bulundu.



Açıklamada, "Suriye'nin kuzeyinde, Fırat'ın doğusunda Güvenli Bölge tesisi için TSK ve ABD personeli, kara araçları ve İHA'ların da iştiraki ile ikinci kara devriyesini tamamladı." ifadesi kullanıldı.