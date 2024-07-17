Fırın çalışanı, sokakta bayat ekmekleri toplayan yaşlı adamı dövdü

İzmir'de bir fırında dağıtım elemanı olarak çalışan Kemal S., yol kenarındaki bayat ekmekleri topladığı gerekçesiyle 81 yaşındaki Süleyman Sırrı Dindar'a tokat atıp, sopayla dövdü. Gözaltına alınan Kemal S., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Fırın çalışanı, sokakta bayat ekmekleri toplayan yaşlı adamı dövdü

'in Torbalı ilçesinde, sabah saatlerinde fırınlardan ve yol kenarına asılan bayat ekmekleri toplayan Süleyman Sırrı Dindar, bir fırında dağıtım elemanı olarak çalışan Kemal S. tarafından dövüldü. Dindar jandarmaya giderek şikayetçi oldu.

O ANLAR KAMERADA

Dindar'ın şikayeti üzerine soruşturma başlatan jandarma, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Görüntülerden, hafif ticari araçta bekleyen Kemal S.'nin, evinin önünde beklediği Süleyman Sırrı Dindar'ı görünce inip, önce tokat attığı daha sonra da defalarca sopayla vurduğu o anların bir işyerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği ortaya çıktı.

TUTUKLANDI

Görüntülerden yola çıkan jandarma, Dindar'ı döven Kemal S.'yi gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kemal S., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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