Fırıncıya '4 liralık simit' dayağı

İstanbul'un Pendik ilçesinde fırına giden bir müşteri, simidin fiyatının 4 lira olduğunu duyunca işletme sahibi Recep Diçer ile tartışmaya başladı.

İkili arasında başlayan sözlü tartışma yumruklu kavgaya dönüştü.

Simit fiyatının yüksek olduğunu belirterek tezgah arkasına geçen vatandaş, Diçer’e art arda yumruk attı.



Aldığı darbeler sonrası işletme sahibi Recep Diçer yere yığıldı.



Olay, fırın personelinin araya girmesiyle son buldu.