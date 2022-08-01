Fırında bayat ekmek cinayeti

Karaman'da müşterisi tarafından bıçaklanan fırıncı hayatını kaybetti.



Olay, saat 02.00 sıralarında Ermenek ilçesine bağlı Çınarsu Mahallesi'nde meydana geldi.



19 yaşındaki Yasin A., iddiaya göre, sokak köpeğini beslemek üzere fırına gelerek bayat ekmek istedi. Fırında çalışan, evli ve 3 çocuk babası 29 yaşındaki Ümit Büber de bayat ekmek olmadığı için veremeyeceğini söyledi.

POLİS GİTTİKTEN SONRA GERİ DÖNDÜ



İkili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Büber, polise haber verdi. Olay yerine gelen polis, fırından Yasin A.’yı uzaklaştırdı.



Polis gittikten sonra geri dönen ve fırını gözetlemeye başlayan Yasin A., kapının önüne çıkıp, bir süre hava almasının ardından içeri girmek isteyen Ümit Büber'i sırtından bıçakladı.

Kanlar içinde kalan Büber, yere yığıldı. Mesai arkadaşının ihbarıyla gelen sağlık görevlilerinin tüm müdahalesine rağmen Büber, yaşamını yitirdi.



ZANLI GÖZALTINDA



Kaçan Yasin A. da kısa sürede polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.