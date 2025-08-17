Fırında mide bulandıran görüntü

Elazığ'da bir fırının tezgahında, gece saatlerinde ekmeklerin üzerinde gezen fare görüldü.

Olay, merkeze bağlı Akpınar Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, evine giden bir vatandaş, ekmek fırınının önünden geçerken içeride fare olduğunu fark etti.

Cep telefonunu çıkartarak o anları kayda alan vatandaş, farenin tezgahta bulunan ekmeklerin üzerinde gezdiği anları kaydetti.