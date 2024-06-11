Fırtına Deresi'nde bot devrildi: Kayıp iki kişinin cesedi bulundu, 1 kişi gözaltına alındı

Rize'nin Ardeşen ilçesinde Fırtına Deresi'nde amatör bot devrildi. Suya kapılarak sürüklenen 4 kişiden 2'si çevredekiler tarafından kurtarıldı. Kayıp 2 kişinin ise cansız bedenine ulaşıldı. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Fırtına Deresi'nde bot devrildi: Kayıp iki kişinin cesedi bulundu, 1 kişi gözaltına alındı

Fırtına Deresi'nde amatör botun devrilmesi sonucu suya kapılıp sürüklenen 4 kişiden 2'si kurtarıldı, 2 kişi aranıyordu.

Bölgeye çok sayıda sağlık, AFAD, jandarma, AKUT ve itfaiye ekibi sevk edilmişti.

Ekipler, rafting parkur alanı olarak da kullanılan bölgede kayıp iki kişiye ulaşmak için arama kurtarma çalışmaları yürütmüştü.

Fırtına Deresi'nde bot devrildi: Kayıp iki kişinin cesedi bulundu, 1 kişi gözaltına alındı - 1

KAYIP 2 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Dalgıç ekiplerinin arama kurtarma çalışmalarında; suda sürüklenerek kaybolan 2 kişinin cansız bedenine, denize yakın noktada ulaşıldı.

İsimleri henüz belirlenemeyen 2 kişinin cenazesi otopsi için hastane morguna götürüldü.

Olayla ilgili 1 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

Yaşlı kadın evinde uğradığı saldırıda öldürüldü

Yaşlı kadın evinde uğradığı saldırıda öldürüldü

Yakalanan 23 sahte dedektiften 9'u tutuklandı

Yakalanan 23 sahte dedektiften 9'u tutuklandı

Devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

Devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

Sahipsiz köpeklerin saldırdığı motosikletli kurye yaralandı

Sahipsiz köpeklerin saldırdığı motosikletli kurye yaralandı

Feci kaza anne ve kızını hayattan kopardı

Feci kaza anne ve kızını hayattan kopardı

Tire’de evdeki yangın zeytinlik alana sıçradı: Beş dönüm zarar gördü

Tire’de evdeki yangın zeytinlik alana sıçradı: Beş dönüm zarar gördü

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...