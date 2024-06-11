Fırtına Deresi'nde bot devrildi: Kayıp iki kişinin cesedi bulundu, 1 kişi gözaltına alındı

Fırtına Deresi'nde amatör botun devrilmesi sonucu suya kapılıp sürüklenen 4 kişiden 2'si kurtarıldı, 2 kişi aranıyordu.

Bölgeye çok sayıda sağlık, AFAD, jandarma, AKUT ve itfaiye ekibi sevk edilmişti.

Ekipler, rafting parkur alanı olarak da kullanılan bölgede kayıp iki kişiye ulaşmak için arama kurtarma çalışmaları yürütmüştü.