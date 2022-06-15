Fırtına Deresi'nden ölüme atlayış

Hasan Gökmen Dedecan

Rize'nin Ardeşen ilçesinde debisi yükselen Fırtına Deresi'ne atlayan gençlerden Hasan Gökmen Dedecan (21) boğuldu, arkadaşı Halil İbrahim Bozkan (21) son anda kıyıya çıkmayı başardı.

Hasan Gökmen Dedecan ve Halil İbrahim Bozkan, Fırtına Deresi'ne girdi.

Ancak eriyen kar ve sağanak nedeniyle derenin debisi yükselmişti. İkisi de akıntıya kapıldı.

Bozkan, son anda kıyıya çıkmayı başardı. Hasan Gökmen Dedecan ise suda çırpınmaya başladı.



Durumu fark eden Rafting Milli Takım Antrenörü Aydın Aksoy, genci kurtarmak istedi, 1 kilometre sürüklenen Dedecan'ı kıyıya çıkardı.



Ancak durumu ağır olan genç, hastanede yaşamını yitirdi.