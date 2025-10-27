Yola çıkacaklar dikkat! Fırtına geliyor, birçok sefer iptal edildi

İstanbul'da şiddetli yağış bekleniyor: Saat verildi Haberi Görüntüle

Marmara ve Kuzey Ege'de fırtına bekleniyor. Fırtına nedeniyle her iki bölgede birçok feribot seferi iptal edildi. BUDO'dan yapılan açıklamada, Marmara Denizi'nde etkili olması beklenen şiddetli rüzgar ve dalga boyunun sefer güvenliğini olumsuz etkileyeceği belirtildi. İDO da bazı seferlerini iptal ettiğini açıkladı. İptal edilen BUDO seferleri: - 07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - 08.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) - 09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - 09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) - 10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) - 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) - 12.55 tarihindeki Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) İptal edilen İDO seferleri: - Saat 07.45 Bandırma-Yenikapı-Kadıköy - 08.30 Bursa-Armutlu-Yenikapı-Kadıköy - 09.05 Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa - 11.30 Kadıköy-Yenikapı-Bandırma



Marmara'nın yanı sıra Kuzey Ege'de de fırtına beklentisi var. Gökçeada ve Bozcaada'ya yapılacak seferler iptal edildi.