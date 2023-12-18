Fırtına hamsiyi uçurdu

Hafta sonu Karadeniz’de etkili olan fırtına sebebi ile bir çok tekne limanlarda kaldı.



Denize açılamayan tekneler gece saatlerinde fırtınanın sona ermesi ile tezgahlara balık getirebilmek için denize açıldı.

Fırtınanın ardından az miktarda çıkan balıklar tezgaha indi. Hamsi bir önceki hafta 50 ila 60 liradan satılırken bu hafta 110 liradan satışa çıktı.