Fırtına hamsiyi uçurdu

Karadeniz'de hafta sonu etkili olan fırtınanın ardından tezgahta fiyatlar arttı. Geçen hafta 50 lira olan hamsinin fiyatı şu anda 110 lira.

Fırtına hamsiyi uçurdu

Hafta sonu Karadeniz’de etkili olan fırtına sebebi ile bir çok tekne limanlarda kaldı.

Denize açılamayan tekneler gece saatlerinde fırtınanın sona ermesi ile tezgahlara balık getirebilmek için denize açıldı.

Fırtınanın ardından az miktarda çıkan balıklar tezgaha indi. Hamsi bir önceki hafta 50 ila 60 liradan satılırken bu hafta 110 liradan satışa çıktı.

Fırtına hamsiyi uçurdu - 1

Fırtınanın tezgahları etkilediğini belirten balıkçı Tuncay Kılıç, 50-60 liraya sattığımız hamsi şu anda 110 liraya satılıyor. Mezgitin kilosu 150 lira." dedi.

Kılıç, fırtınanın ardından balık fiyatlarında düşüş beklediğini söyledi. 

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