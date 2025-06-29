Fırtına uyarısı: Üç ilçede denize girmek yasaklandı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) tahminlerine göre, Marmara ve Ege bölgelerinde rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli ve Ege'nin kıyı şeridinde yer yer hamleli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

MGM fırtınanın özellikle 12.00-22.00 saatleri arasında etkili olacağını açıkladı.

Vatandaşlardan, ulaşımda aksama, çatı uçması, ağaç veya direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.



DALGA BOYLARI YÜKSELECEK



İstanbul'da da saatteki hızı 60 kilometrelere ulaşması beklenen rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Beykoz, Arnavutköy ve Şile Kaymakamlıkları fırtına kaynaklı olarak dalga boyları yükseleceği için gün boyunca denize girme yasağı getirdi.

