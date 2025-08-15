Fırtına ve aşırı sıcak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Balıkesir, Bilecik Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Tekirdağ, Yalova ve Sakarya için sarı kodlu fırtına uyarısı yayınladı.

1-2 DERECE SERİNLEYECEK



Tahminlere göre hava sıcaklıkları Güney, iç ve Doğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında olacak.

Bazı illerde beklenen sıcaklıklar şöyle:



- Balıkesir 33 derece.



- Edirne 34 derece.



- İstanbul 30 derece.



- Denizli 38 derece.



- İzmir 35 derece.



- Adana 39 derece.



- Antalya 34 derece.



- Ankara 35 derece.



- Sinop 33 derece.



- Trabzon 28 derece.



- Malatya 39 derece.



- Diyarbakır 41 derece.



- Gaziantep 42 derece.