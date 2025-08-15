Fırtına ve aşırı sıcak uyarısı
Meteoroloji, İstanbul ve İzmir dahil 11 kent için sarı kodla saatteki hızı yer yer 80 kilometreyi bulan fırtına uyarısı yaptı. Yurt genelinde havanın 1-2 derece serinlemesi beklenirken Güney ve Doğu kesimlerde ise aşırı sıcaklar devam edecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Balıkesir, Bilecik Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Tekirdağ, Yalova ve Sakarya için sarı kodlu fırtına uyarısı yayınladı.
MGM sarı kodlu uyarısında şiddetli rüzgarın zaman zaman fırtınaya dönüşeceğini ve hızının yer yer saatte 800 kilometreyi bulacağını belirtti.
1-2 DERECE SERİNLEYECEK
Tahminlere göre hava sıcaklıkları Güney, iç ve Doğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında olacak.
Bazı illerde beklenen sıcaklıklar şöyle:
- Balıkesir 33 derece.
- Edirne 34 derece.
- İstanbul 30 derece.
- Denizli 38 derece.
- İzmir 35 derece.
- Adana 39 derece.
- Antalya 34 derece.
- Ankara 35 derece.
- Sinop 33 derece.
- Trabzon 28 derece.
- Malatya 39 derece.
- Diyarbakır 41 derece.
- Gaziantep 42 derece.
