Fırtına ve kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruya göre, yarın ülke genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak.



Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Kırklareli, Şırnak ve Muş çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.



Yağışların bu akşamdan itibaren, İstanbul, Kocaeli, Sakarya'nın kuzeyi ve Kırklareli'nin kıyı ilçelerinde, yarın sabah saatlerinden itibaren ise İskenderun Körfezi'nde kuvvetli, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında çok kuvvetli olarak yarın akşam saatlerine kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.



Rüzgarın Marmara'nın güneyi ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli, Marmara'nın kuzey kesimleri ile Batı Karadeniz kıyılarında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli esmesi öngörülüyor.



Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.