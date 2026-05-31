Fırtına yıktı geçti

Bartın kent merkezinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağışla birlikte rüzgâr hızını artırdı. Amasra Küçük Liman mevkisindeki otoparkta bulunan bir ağaç, kuvvetli rüzgâr nedeniyle bir otomobilin üzerine devrildi.

Bartın merkeze bağlı Ellibaş köyünde iki ağacın devrilmesi sonucu 3 araç hasar gördü. Bartın-Amasra yolunda da bir ağacın devrilmesi sonucu trafik akışı tek şeritten sağlandı.