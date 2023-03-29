Fırtınada devrilen ağaç okul bahçesine düştü: 7 öğrenci yaralı

Patnos Devlet Hastanesi’nde tedaviye alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.



Ayrıca ilçede fırtına nedeniyle bir binanın kopan çatısı caddeye düştü.



Olayda yaralanan olmazken, Ağrı merkez Cumhuriyet Caddesin'de de inşaatı devam caminin çatısı fırtınada uçtu.

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