Fırtınanın savurduğu paraşütçü ağaca asılı kaldı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Babadağ'dan atlayan paraşütçüler fırtına ve sağanak nedeniyle savrulunca farklı noktalara iniş yaptı. Dağdaki ağaca takılıp, asılı kalan paraşüt pilotu kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Fırtınanın savurduğu paraşütçü ağaca asılı kaldı
Milli paraşütçü uçuş sırasındaki kazada hayatını kaybetti

Milli paraşütçü uçuş sırasındaki kazada hayatını kaybetti

Haberi Görüntüle

'nin Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'dan, öğle saatlerinde atlayan paraşütçüler, ani ve sağanak nedeniyle, normal iniş pisti olan Belceğiz (Belcekız) Plajı'na inemedi.

Rüzgarın ters esmesiyle farklı yerlere yönelen çok sayıda paraşütçü, iniş için mücadele verdi. Paraşütçülerden biri, çevredeki evin bahçesine inerken, başka biri ise dağdaki ağaçta asılı halde mahsur kaldı.

Fırtınanın savurduğu paraşütçü ağaca asılı kaldı - 1

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye giden ekipler, ağaçtaki paraşüt pilotunu kurtarıp, ambulansla hastaneye kaldırdı.

Pilotun durumunun iyi olduğu bildirildi. 

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...