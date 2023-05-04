Fırtınanın savurduğu paraşütçü ağaca asılı kaldı

Fethiye'nin Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'dan, öğle saatlerinde atlayan paraşütçüler, ani fırtına ve sağanak nedeniyle, normal iniş pisti olan Belceğiz (Belcekız) Plajı'na inemedi.

Rüzgarın ters esmesiyle farklı yerlere yönelen çok sayıda paraşütçü, iniş için mücadele verdi. Paraşütçülerden biri, çevredeki evin bahçesine inerken, başka biri ise dağdaki ağaçta asılı halde mahsur kaldı.