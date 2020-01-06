Fırtınaya yakalanan gemideki 6 konteyner denize düştü

Çanakkale'de kuvvetli poyraz fırtınası hayatı olumsuz etkiliyor.



Bölgede dünden beri etkili olan ve gece yarısından itibaren hızını artıran fırtına, deniz ulaşımında aksamalara yol açıyor.

Alınan bilgiye göre, Bursa'nın Gemlik Limanı'ndan, İzmir'in Aliağa Limanı'na giden Panama bayraklı, 6 bin 285 grostonluk 100 metre uzunluğundaki "MedKon İstanbul" isimli gemi, Bozcaada açıklarından geçtiği sırada fırtınaya yakalandı.



Saatteki hızı 110 kilometreye ulaşan kuvvetli fırtına dolayısıyla gemideki 6 konteyner yerinden sökülerek denize devrildi. Bunun üzerine gemi kaptanı, Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) durumu bildirdi.



Bölgede geçiş yapacak diğer gemilerin kaptanlarına uyarı yapıldığı, "MedKon İstanbul"un ise Bozcaada'nın kuzeyine demir atarak beklemeye başladığı öğrenildi.



FERİBOT SEFERLERİ DURDU



Çanakkale-Kilitbahir hattında karşılıklı yapılan feribot seferleri de geçici olarak durduruldu. Bugün yapılması planlanan Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada seferleri de iptal edildi.



Boğazdan geçiş yapacak gemilere sabah 09.00 itibarıyla kılavuzluk hizmeti verilemiyor.



Ayrıca, kuvvetli fırtına dolayısıyla oluşan dalgalar Kordonboyu'ndaki yürüyüş yoluna kadar ulaştı. Çanakkale Belediyesine bağlı ekipler, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olaylara karşı önlem aldı, vatandaşlar uyarıldı.