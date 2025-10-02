Fırtınayla birlikte yeni yağış dalgası geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre Türkiye'nin batı ve kuzey kesimlerinin yeni bir yağışlı hava dalgasının etkisine girmesi bekleniyor.

MGM Marmara ve Batı Karadeniz için fırtına uyarısı yaptı. İstanbul Valiliği de fırtına için saat vererek "Olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" açıklaması yaptı.



Bugün sabah saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan saatte 40-60 kilometre hızında esmesi beklenen fırtınanın, öğle saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.