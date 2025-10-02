Fırtınayla birlikte yeni yağış dalgası geliyor
Meteoroloji Marmara ve Batı Karadeniz için fırtına uyarısı yaptı. Akşam saatlerinden itibaren batı illerinde kuvvetli sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre Türkiye'nin batı ve kuzey kesimlerinin yeni bir yağışlı hava dalgasının etkisine girmesi bekleniyor.
MGM Marmara ve Batı Karadeniz için fırtına uyarısı yaptı. İstanbul Valiliği de fırtına için saat vererek "Olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" açıklaması yaptı.
Bugün sabah saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan saatte 40-60 kilometre hızında esmesi beklenen fırtınanın, öğle saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.
Akşam saatlerinden itibaren ise batı illerinde kuvvetli yağmur bekleniyor.
Bugün bazı merkezlerde beklenen hava sıcaklıkları şöyle:
Kırklareli: 18 derece.
İstanbul 23 derece.
Denizli 28 derece.
İzmir 26 derece.
Adana 32 derece.
Ankara 21 derece.
Sinop 23 derece.
Trabzon 20 derece.
Kars 15 derece.
Diyarbakır 30 derece.
Gaziantep 29 derece.
- Etiketler :
- Meteoroloji
- Fırtına
- Hava Durumu