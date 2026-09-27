MKE Gazi fişek fabrikasında iş kazası. 1 işçi hayatını kaybetti
27.09.2026 21:38
Son Güncelleme: 27.09.2026 21:47
NTV
Ankara'da MKE Gazi fişek fabrikasında iş kazası meydana geldi. Kazada 1 işçi hayatını kaybetti, biri ağır olmak üzere 3 işçi de yaralandı.
Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) Gazi Fişek Fabrikası’ndaki su ısıtma merkezinde yürütülen rutin bakım çalışmaları sırasında iş kazası meydana geldi.
Kazada 1 işçi hayatını kaybetti. 3 personelin ise yaralandığı belirtilirken, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi.
Olayın nedeninin belirlenmesine yönelik teknik ve idari incelemeler devam ediyor.