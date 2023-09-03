Fıstık ezme makinesine elini kaptıran çocuğun 5 parmağı koptu

Elazığ’da ailesine ait çerez fabrikasına yardım için giden 14 yaşındaki M.Ü.’nün 5 parmağı, fıstık ezme makinesinde koptu.



Olay, öğleden sonra saatlerinde Çatalçeşme Mahallesi'ndeki bir iş yerinde meydana geldi.



Makinenin hızla dönen parçalarının elini sıkıştırdığı M.Ü’nün sesini duyan çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, itfaiye, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle M.Ü.’nün eli, makineden çıkarıldı.



İlk müdahalesinin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alınan M.Ü.’nün, 5 parmağının koptuğu belirlendi.



M.Ü.’nün tedavisi sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.