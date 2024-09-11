Fıstık hırsızlarına operasyon: 6 kişi suçüstü yakalandı

Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından fıstık hırsızlıklarının aydınlatılması yönelik yapılan operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Fıstık hırsızlarına operasyon: 6 kişi suçüstü yakalandı

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Asayiş, JASAT ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Nizip ve Karkamış ilçelerinde fıstık hırsızlıklarının aydınlatılması yönelik operasyon yapıldı.

Operasyonda 3 farklı vatandaşın fıstık bahçesinden toplam 176 kilogram fıstığın çalınması olaylarında 6 şüpheli şahıs fıstık çaldıkları esnada suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 6 şüpheli şahıstan Z.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Özel okulda sahte öğretmen iddiası: 3 aileden suç duyurusu

TÜRKİYE HABERLERİ

Roblox ne zaman açılacak? Roblox erişim engelinde son durum

Roblox ne zaman açılacak? Roblox erişim engelinde son durum

AYM Başkanı Kadir Özkaya: İhtilaf olabilmesi doğaldır

AYM Başkanı Kadir Özkaya: İhtilaf olabilmesi doğaldır

İsrail askerlerinin öldürdüğü Ayşenur'un mezarı hazırlandı

İsrail askerlerinin öldürdüğü Ayşenur'un mezarı hazırlandı

Ömer Çelik’ten Özgür Özel’e tepki: Harbiye de imam hatipler de milletin değeridir

Ömer Çelik’ten Özgür Özel’e tepki: Harbiye de imam hatipler de milletin değeridir

En yakın kandil tarihi: 2024 Mevlid Kandili ne zaman?

En yakın kandil tarihi: 2024 Mevlid Kandili ne zaman?

10 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranıyordu: Şüpheli Antalya'da yakalandı

10 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranıyordu: Şüpheli Antalya'da yakalandı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...