Fıstık tesisinde çifte cinayet

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde psikolojik sorunları olduğu öne sürülen 60 yaşındaki Gafari Çolak, sahibi olduğu fıstık tesisinde eşi ile çalışanını tabancayla öldürdü.

Fıstık tesisinde çifte cinayet

'nın Halfeti ilçesinde, uzun süredir psikolojik sorunlar yaşadığı belirtilen Gafari Çolak (60), kendisine ait Dergili Mahallesi'ndeki fıstık tesisinde sabah saatlerinde eşi Gülizar Çolak (59) ve çalışanı Nuh Kartal’a (50) ateş açtı.

Kurşunların isabet ettiği Çolak ve Kartal yere yığıldı. Olayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine tesise jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, yaptıkları kontrolde Nuh Kartal’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Ambulansla Halfeti Devlet Hastanesine kaldırılan Gülizar Çolak da tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri, Gafari Çolak’ı gözaltına alırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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