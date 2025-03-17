Fıtık ağrılarından kurtulmak için diyete başladı: 8 ayda 45 kilo verdi

Denizli 'de ikamet eden Mehmet Rıdvan Altıntaş, bel fıtığı rahatsızlığını gidermek ve kilosundan kurtulmak için özel bir hastaneye gitti. Diyetisyenin verdiği programa göre ilerleyen Altıntaş, 8 ayın sonucunda 135 kilodan 90 kiloya düşerek 45 kilo vermeyi başardı.

90 kiloluk görünümüyle bambaşka biri olan Altıntaş, yakınlarının kendisini gördüğünde mide ameliyatı geçirdiğini düşündüklerini belirtti. Rıdvan Altıntaş 8 aylık raporundaki son kontrollere göre, vücut yağ oranının yüzde 52'den yüzde 14'e düştüğünü belirtti. Altıntaş, "Kilo vermeden önce bel fıtığı yüzünden ağrılarım oluyordu ve hayatımı kötü etkiliyordu ama şu an kendimi çok iyi hissediyorum'' dedi.

''ARKADAŞLARIM MİDE AMELİYATI OLDUĞUMU ZANNETTİLER''



Altıntaş, ''Beni eski halimle gören arkadaşlarım son halimi gördüklerinde mide ameliyatı olduğumu zannettiler. Bu kilo kaybının diyet yaparak gerçekleştiğini belirttiğimde şaşırdılar. Sürecin ilk başlarında çok zorlandım ama az yiyerek doyabileceğimi öğrendim. Daha öncesinde de kilo vermeye çalışmıştım ama sonrasında hızlı bir şekilde geri aldım. Bu sefer amacıma ulaştım" diye konuştu.