Fitre bedeli 2025 Diyanet: Fitre ne zaman, kimlere verilir?
Fitre bedelinin ne kadar olduğu, 2025 Ramazan ayında oruç tutucak ve bayrama ulaşmanın bir şükrü olarak fitre yardımı yapacak kişilerin gündeminde yer alıyor. Diyanet İşleri Kurulu tarafından yapılan toplantı sonrasında 2025 fitre bedeli belli oldu. Peki, 2025 fitre bedeli nedir, ne kadar oldu?
2025 fitre bedeli, Ramazan ayının başlamasıyla birlikte oruçlarını tutacak olan birçok kişi tarafından araştırılıyor. Yıllık borcunun dışında 80.18 gr altın veya bu değerde mala sahip olan vatandaşlar fitre bedeli vermekle yükümlü oluyor. Peki, fitre bedeli nedir, ne kadar oldu?
FİTREYİ KİMLER VERMEKLE YÜKÜMLÜ?
Ramazan bayramına ulaşan, temel ihtiyaçlarını karşılayabilen ve bir yıllık borçlarının dışında nisap miktarı (80.18 gr. altın veya bu değerde) mala sahip olan kişiler fitre ya da fıtır sadakası verebilmektedir.
Fitre ya da fıtır sadakası vermek için nisap miktarı sahipliği üzerinden bir yıl geçme şartı bulunmamaktadır.
2025 FİTRE NE KADAR?
Fitre ya da fıtır sadakası, her yıl Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanmaktadır. 2025 yılı için bir günlük fitre bedeli 180 lira olarak belirlendi.
NAKİT VEYA GIDA YARDIMI OLARAK ÖDENEBİLİR
Fitre olarak belirlenen miktar, nakdi olarak verilebileceği gibi gıda maddelerinden ayni olarak da verilebilir.
Belirlenen bu meblağ, aynı zamanda günlük oruç fidyesi bedelidir.
Bunun yanında her bir mükellef, kendi günlük gıda harcamalarına denk düşecek bir meblağı fitre olarak verebilir.
FİTRE KİMLERE VERİLİR?
- Fıtır sadakası, kişinin bakmakla yükümlü olmadığı yoksul Müslümanlara,
- Temel ihtiyaçlarını karşılayamayan yoksul ve düşkünlere,
- Kardeş, teyze, dayı, amca, hala ve onların çocukları, gelin, damat, kayınpeder ve kayınvalide gibi akrabalar zengin değillerse
kendilerine,
- Borcu olanlar ve borcu düşüldüğünde nisap miktarından daha az malı bulunan kişilere fitre yani fıtır sadakası verilebilir.
- Etiketler :
- Haberler -
- Fitre
- Oruç
- Ramazan
- Diyanet