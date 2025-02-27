Fitre bedeli nedir, ne kadar oldu? Diyanet 2025 Ramazan fitresi bedelini açıkladı

2025 fitre bedeli, Ramazan ayının başlamasıyla birlikte oruçlarını tutacak olan birçok kişi tarafından araştırılıyor. Yıllık borcunun dışında 80.18 gr altın veya bu değerde mala sahip olan vatandaşlar fitre bedeli vermekle yükümlü oluyor. Peki, fitre bedeli nedir, ne kadar oldu?



FİTREYİ KİMLER VERMEKLE YÜKÜMLÜ?



Ramazan bayramına ulaşan, temel ihtiyaçlarını karşılayabilen ve bir yıllık borçlarının dışında nisap miktarı (80.18 gr. altın veya bu değerde) mala sahip olan kişiler fitre ya da fıtır sadakası verebilmektedir.

Fitre ya da fıtır sadakası vermek için nisap miktarı sahipliği üzerinden bir yıl geçme şartı bulunmamaktadır.



2025 FİTRE NE KADAR?



Fitre ya da fıtır sadakası, her yıl Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanmaktadır. 2025 yılı için bir günlük fitre bedeli 180 lira olarak belirlendi.

