Fiyat vermediler, yarım saatlik işe 18 bin lira istediler

"EN FAZLA 5 BİN LİRA"

Olayın ardından farklı tesisatçılarla iletişime geçen Yıldız, aynı hizmet için verilen fiyatların en fazla 5 bin lira olduğunu öğrenince dolandırıldığını düşündüğünü söyledi. Firma ile yeniden iletişim kurmaya çalıştığını belirten Yıldız, farklı bir numaradan aramasına rağmen sert yanıtlar aldığını ve telefonunun yüzüne kapatıldığını öne sürdü.

Ebru Yıldız, yaşadığı mağduriyetle ilgili yasal yollara başvuracağını belirterek, “Engelli bir çocuğun annesiyim. Hakkımı sonuna kadar aramak istiyorum” dedi.