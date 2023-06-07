Fiyatlar arttı, bu sene planlar otele değil memlekete

Deniz Tüysüz-NTV İstanbul

Otel fiyatları geçen seneye göre ortalama yüzde 60 zamlanınca pek çok kişi bu yazı memleketinde geçirecek.



Tur Şirketi sahibi Handan Eylem, "Önceki senelerde dengeyi daha iyi koruyabiliyorduk. İç pazarda avantajlar sunabiliyorduk. Şu an maliyet artışıyla gelir artışı doğru oranlı değil. Neden iç piyasa için fiyatlar bu kadar yüksek? Aslında tamamen maliyetlerin artışından dolayı yüksek." açıklamasında bulundu.

Oteller, yerli turiste avantajlı paketler sağlamaya çalışıyor.



Otel Satış ve Pazarlama Koordinatörü Oya Erdoğan, "Taksit sayısını artırdık. Kampanyalar düzenliyoruz. Arada erken rezervasyon ürünleriyle elimizden gelen tüm desteği sağlıyoruz." dedi.

Akdeniz sahillerinde 4 kişilik ailenin ortalama bir tatil 40 bin liradan başlıyor. Turizmcilere göre yerli turistin rezervasyon oranı geçen senelere göre düşük kaldı.

