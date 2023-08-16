Fiyatlar yükselince kırtasiye ürünleri 2. ele düştü

Bütün kırtasiye ürünlerinde yüzde 100'e varan artışların olduğu ifade ediliyor.



Tükenmez kalem, defter, silgi, uçlu kalem internet üzerinden satılan ürünlerden yalnızca bir kaçı.



Fiyatı en çok artan ürünlerin başında çantalar geliyor. Geçen yıl 200-250 lira olan çantalar bu yıl 400-500'e kadar çıkabiliyor. Dolayısıyla 2.elde en çok rağbet gören ürünler çantalar.



Bazı kişilerse az kullanılmış kırtasiye malzemelerini kırtasiye dükkanlarını satarak gelir elde etmeye çalışıyor.