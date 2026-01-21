Fiyatlardaki artışlar, düğün takılarını değiştirdi: Altın bileziklerin yerini gümüş aldı

Geçen seneye kıyasla altının yaklaşık 2 kat gümüşün ise 4 kat artması, vatandaşların da yatırım ve takı tercihini değiştirmeye başladı.

Özellikle 9,25 ayar gümüş bilezikler, şık tasarımlarıyla tüketicilerin yeni gözdesi oldu. Hem yatırım hem de kullanım amacıyla tercih edilen gümüş bilezikler, geniş bir ürün yelpazesiyle satışa sunuluyor.

Gümüş bileziklerin fiyatları; gramaj, tasarım ve işçilik kalitesine göre değişiklik gösteriyor. Gümüşçülerde gümüş bilezik fiyatları 1.750 TL'den başlayarak 10 bin TL'ye kadar çıkabiliyor. Yaz aylarında nişan ve düğünlerde gümüşe ilginin arttığını dile getiren gümüşçü esnafı Cemal Şahin, vatandaşların beyaz altın yerine gümüşü tercih ettiğini ifade etti.

"YAZ AYLARINDA NİŞAN VE DÜĞÜNLERDE İLGİ ARTTI"

Şahin, son dönemde yaşanan fiyat artışlarının tüketici davranışlarını değiştirdiğini belirterek, "Son zamanlarda yaşanan artışlardan dolayı vatandaşlar takıdan çok yatırımlık ürünleri soruyor. Adeta karaborsa gibi bir durum oluştu. Özellikle bin ayar ve üzeri ürünler daha çok düşünülüyor. Vatandaşlar külçe olarak saklamak yerine, bilezik şeklinde taşımanın daha mantıklı olduğunu düşünüyor. Yaz aylarında nişan ve düğünlerde gümüşe ilgi arttı." dedi.