Fiyatları beğenmeyen çiftçi, bir kamyon patlıcanı çöpe döktü

Antalya'da komisyoncuların düşük fiyat vermesine kızan bir çiftçi, kamyonetin kasasına yüklediği patlıcanları çöpe döktü.

Fiyatları beğenmeyen çiftçi, bir kamyon patlıcanı çöpe döktü

'da bir çiftçi, para etmediği gerekçesiyle bir kamyonet dolusu patlıcanı çöpe döktü. O anlar, çiftçinin arkadaşı tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Fiyatları beğenmeyen çiftçi, bir kamyon patlıcanı çöpe döktü - 1

KOMİSYONCULARA KIZDI: 2-3 TL FİYAT TEKLİF EDİYORLAR

Komisyoncuların halde patlıcana 2-3 TL fiyat teklif ettiğini öne süren çiftçinin, "Para mı ediyor. Mal kırmızıymış" dedi.

"ÇÖPE DÖKÜYORUZ, HAYVANLAR YESİN DİYE"

Sosyal medyada da paylaşılan görüntülerde çiftçi patlıcanları çöpe dökerken, bir yandan da şunları söyledi:

"Çiftçi zor durumda ağlıyor, mal satılmıyor. Beğenmiyorlar, almamak için sırf 2 TL'ye, 3 TL'ye düşsün diye… Pazarda çöp patlıcan 20 TL'ye. Ama şu malı halde alan yok, 3 TL'ye istiyorlar. Şu anda biz de çöpe döküyoruz hayvanlar yesin diye."

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