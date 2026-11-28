Şiyar Altundağ (30), belindeki ağrı nedeniyle hastaneye başvurdu. 15 günlük fizik tedavi programına alınan Altundağ'ın, tedavi sürecinde bel bölgesinde 8-10 yara oluştuğu öne sürüldü. Şeker hastası olduğunu da sağlık personeline bildirdiğini ileri süren Altundağ, tedavi sonrasında sağlık durumunun kötüleştiğini ifade etti.



Oğlunun yaşadığı süreci anlatan baba Mehmet Altundağ, yıllar önce kendisinin de aynı hastanede fizik tedavi gördüğünü ve tedavi sonrasında kolundaki ağrıların arttığını söyledi. Altı ay boyunca şiddetli ağrılar çektiğini ve özel hastanelerde tedavi görmek zorunda kaldığını ifade eden Altundağ, bu nedenle oğlunu fizik tedaviye gitmemesi konusunda uyardığını ancak oğlunun kendisini dinlemediğini ifade etti.



Oğlunun belinde yaralar oluşması üzerine fizik tedaviye ara verdiklerini anlatan baba Altundağ, hastane yetkililerinin tedavinin yarım kalmaması için kendilerini yeniden aradığını söyledi. Oğlunun tedaviye tekrar başlamasından dört gün sonra belindeki yaralardan birinin kötüleştiğini ve yoğun iltihap oluştuğunu öne sürdü.



Oğlunu hastaneye götürdüklerinde cerrahın muayene sonrası acil müdahale gerektiğini söylediğini aktaran baba Altundağ, enfeksiyonun kana karışması halinde hayati tehlike oluşabileceğinin kendilerine ifade edildiğini belirtti. Şiyar Altundağ'ın acil ameliyata alındığını ve iltihabın boşaltıldığını anlatan baba, yaşananların ardından savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu ve CİMER'e de başvurduğunu kaydetti.