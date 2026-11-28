Fizik tedavi için gitti, ameliyatlık oldu: Aile suç duyurusunda bulundu
28.11.2026 22:47
Hastaneye fizik tedavi için gitti, enfeksiyon nedeniyle ameliyat oldu
Bel ağrısı şikayetiyle fizik tedavi görmek için hastaneye başvuran Şiyar Altundağ'ın, tedavi sürecinde belinde yaralar oluştuğu ve enfeksiyon nedeniyle acil ameliyata alındığı iddia edildi.
Şiyar Altundağ (30), belindeki ağrı nedeniyle hastaneye başvurdu. 15 günlük fizik tedavi programına alınan Altundağ'ın, tedavi sürecinde bel bölgesinde 8-10 yara oluştuğu öne sürüldü. Şeker hastası olduğunu da sağlık personeline bildirdiğini ileri süren Altundağ, tedavi sonrasında sağlık durumunun kötüleştiğini ifade etti.
Oğlunun yaşadığı süreci anlatan baba Mehmet Altundağ, yıllar önce kendisinin de aynı hastanede fizik tedavi gördüğünü ve tedavi sonrasında kolundaki ağrıların arttığını söyledi. Altı ay boyunca şiddetli ağrılar çektiğini ve özel hastanelerde tedavi görmek zorunda kaldığını ifade eden Altundağ, bu nedenle oğlunu fizik tedaviye gitmemesi konusunda uyardığını ancak oğlunun kendisini dinlemediğini ifade etti.
Oğlunun belinde yaralar oluşması üzerine fizik tedaviye ara verdiklerini anlatan baba Altundağ, hastane yetkililerinin tedavinin yarım kalmaması için kendilerini yeniden aradığını söyledi. Oğlunun tedaviye tekrar başlamasından dört gün sonra belindeki yaralardan birinin kötüleştiğini ve yoğun iltihap oluştuğunu öne sürdü.
Oğlunu hastaneye götürdüklerinde cerrahın muayene sonrası acil müdahale gerektiğini söylediğini aktaran baba Altundağ, enfeksiyonun kana karışması halinde hayati tehlike oluşabileceğinin kendilerine ifade edildiğini belirtti. Şiyar Altundağ'ın acil ameliyata alındığını ve iltihabın boşaltıldığını anlatan baba, yaşananların ardından savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu ve CİMER'e de başvurduğunu kaydetti.
"Çocuğumu bu hale getirenler başkalarına da aynısını yaşatmasın"
Oğlunun yaşadığı mağduriyetin giderilmesini isteyen Mehmet Altundağ, "Oğlumun yaşadıklarını gördükten sonra bir baba olarak savcılığa giderek suç duyurusunda bulundum. Çocuğumu bu hale getirenler yarın öbür gün başkalarına da aynısını yaşatmasın. CİMER'e de başvurdum, fotoğrafları gönderdim. Gereken neyse yapmaya devam edeceğiz. Çocuğumun tedavisinin yeniden yapılmasını ve sağlığına kavuşmasını istiyorum. Hangi hastanede tedavi ettireceklerse gerekeni yapsınlar." dedi.
"HASTANEYE GİTMEDEN ÖNCE HİÇBİR ŞEYİM YOKTU"
Yaşadığı süreci anlatan Şiyar Altundağ ise belindeki hafif ağrı nedeniyle hastaneye başvurduğunu belirterek, "Ufak bir ağrım vardı. Fizik tedaviye gittim. Bana 15 gün fizik tedavi göreceğimi söylediler. Şeker hastası olduğumu da belirttim. Hastaneye gitmeden önce hiçbir şeyim yoktu. Tedaviden sonra bu hale geldim." diye konuştu.