Antalya'da bir kişi evinde ölü bulundu. Kepez ilçesi Çankaya Mahallesi'nde oturan fizyoterapist Funda Alacaoğlu'dan (37) haber alamayan komşuları, kapıyı çalmalarına rağmen açılmayınca balkon kapısından içeri girdi.
Alacaoğlu'nu yatağında hareketsiz bulan komşuları, polisi aradı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Alacaoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.
Bir süre önce eşinden boşandığı anlaşılan Alacaoğlu'nun vücudunda morluklar tespit edildi. Cenaze, savcılık incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Alacaoğlu'nun kalp rahatsızlığı olduğu, tek başına yaşadığı belirtildi.
Fizyoterapist Funda evinde ölü bulundu
Anadolu Ajansı, DHATürkiye
Antalya'da fizyoterapist Funda Alacaoğlu ölü bulundu. Kalp rahatsızlığı olduğu ifade edilen Alacaoğlu'nun cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Antalya'da bir kişi evinde ölü bulundu. Kepez ilçesi Çankaya Mahallesi'nde oturan fizyoterapist Funda Alacaoğlu'dan (37) haber alamayan komşuları, kapıyı çalmalarına rağmen açılmayınca balkon kapısından içeri girdi.