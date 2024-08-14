Flake’den seçim mesajı: ABD’deki seçimin sonucu ilişkileri etkilemez

Türkiye ’deki görev süresinin sonuna gelen Amerika Birleşik Devletleri’nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, gazetecilerle biraraya geldi. Flake birçok başlıkta önemli açıklamalarda bulundu. ABD Büyükelçisi, kısa süre önce Ankara’da gerçekleştirilen esir takasına ilişkin, “Çok zorlu bir takastı ve Türkiye çok profesonel bir bürokrasiye sahip. Ve Türk istihbarat servisi MİT, son derece iyi bir iş çıkardı.” dedi. Flake, “Başka bir ülkenin Türkiye’nin yaptığı gibi bu işin altından kalkabileceğine emin değilim. Çok profesyonel bir işti. Bu konuda Türkiye’yi çok takdir ediyoruz.” diye konuştu. “NATO İÇİN VAZGEÇİLMEZ MÜTTEFİK” Türkiye’nin NATO için vazgeçilmez bir müttefik olduğunu vurgulayan Flake, kongrenin son yıllarda Türkiye’ye yönelik yaklaşımında pozitif yönde değişiklikler olduğunu söyledi. ABD Büyükelçisi, Ukrayna-Rusya savaşından başlayarak, Türkiye’nin Yunanistan’la ilişkilerindeki değişim ve Azerbaycan-Ermenistan arasındaki rolünün yarattığı pozitif etkiye dikkat çekti. Flake, “Gazze olayıyla birlikte, Kongre’de Türkiye ile olan ortaklığımızın ve bunun ne kadar değerli olduğunun daha iyi anlaşıldığını düşünüyorum.” dedi.

ABD SEÇİMLERİ



ABD Kongresi’nin dış politikada belirleyici olduğuna dikkat çeken Flake, ABD’de yaklaşan seçimin sonucunun, Türkiye ile ilişkileri etkilemeyeceğini söyledi.



Flake, “Önümüzdeki Ocak’tan sonra hangi yönetim olursa olsun Ankara ile ilişkilerimizde büyük bir değişim olmaz.” ifadelerini kullandı.



F-16 ALIM SÜRECİ



Devam eden F-16 sürecine ilişkin, sürecin olumlu ilerlediğini söyleyen Flake, Türkiye’nin F-35 sürecine yeniden dahil edilmesi için önce S-400 meselesinin çözülmesi gerektiğine vurgu yaptı.



ORTADOĞU’DAKİ GERİLİM



OrtaDoğu’daki gelişmeler, sohbetin ana başlıklarından biri oldu. ABD’nin İsrail’e askeri desteğine ilişkin, “Askeri varlığı artırmak çoğu zaman tansiyonu düşürüyor.” dedi. Bölgede savaş görmek istemediğini söyleyen büyükelçi, ABD’nin iki devletli çözümü savunduğunu söyledi.



ABBAS’IN TÜRKİYE ZİYARETİ



Flake’e Filistin lideri Mahmud Abbas’ın Türkiye ziyareti de soruldu. Flake, “Bence bu harika. Barışın nasıl görüneceğini, Filistin yönetiminin nasıl bir role sahip olacağını bilmiyoruz. Ancak bunun her bakımdan önemli olacağını düşünüyorum. Biz Hamas’ı bir terör örgütü olarak görüyoruz. Ama bunun Filistin halkının çoğunu yansıttığına inanmıyoruz. Onlar barış istiyor. Bu nedenle Türkiye’nin Abbas’a ev sahipliği yapmasının harika olduğunu düşünüyorum.” ifadesini kullandı.