Flash Haber TV’ye el konulmuştu: Payfix operasyonunda 29 şüpheli adliyede

Yasa dışı bahis operasyonu: Pozitifbank ve Flash TV'ye el konuldu Haberi Görüntüle

Payfix isimli ödeme kuruluşu üzerinden yurt dışındaki yasa dışı bahis sitelerinin Türkiye’de faaliyet göstermesini sağladıkları ve bu yöntemle suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini akladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 43 şüpheliden 29’u adliyeye sevk edildi.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 14 Mart’ta düzenlenen operasyonda yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Aralarında Payfix isimli ödeme kuruluşunun sahibi ve yetkilisi Erkan Kork’un da bulunduğu 29 şüpheli, Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.



Gözaltındaki diğer 14 şüpheli ise serbest bırakıldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi

PAYFIX’İ YASA DIŞI BAHİS SİTELERİNE ENTEGRE ETTİLER



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada Payfix isimli ödeme kuruluşunun sahibi ve yetkilisi Erkan Kork’un, 2014’ten itibaren bu firma içindeki yazılımlarla yasa dışı bahis panellerini Payfix finansal yazılım sistemine entegre ederek yurt dışı merkezli birçok sanal bahis sitesinin Türkiye’de faaliyet göstermesine imkan sağladığı belirlenmişti.



Şüpheli Erkan Kork'un finansal sisteme Troyin Bilişim isimli şirketle girdiği ve planlı şekilde Türkiye’de yasa dışı bahis faaliyeti yürüten örgütlenmelerle yoğun temasta bulunduğu anlaşılan soruşturmada, yasa dışı bahis faaliyeti yürüten yapılar üzerinden haksız kazanç ve suçtan elde ettiği gelirlerle örgütsel sistem oluşturarak Payfix’i kurduğu saptanmıştı.

Operasyon kapsamında aralarında Flash Haber TV'nin de bulunduğu çok sayıda şirkete el konuldu