Flash TV iddianamesi hazır: Erkan Kork için istenen ceza belli oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, "Payfix" isimli ödeme kuruluşunun sahibi ve yetkilisi Erkan Kork'un, 2014'ten itibaren yasa dışı bahis panellerini Payfix finansal yazılım sistemine entegre ederek yurt dışı merkezli birçok sanal bahis sitesinin Türkiye'de faaliyet göstermesine imkan sağladığı iddiasıyla yürütülen soruşturma tamamlandı.

55 kişi hakkında hazırlanan iddianamede, özellikle Payfix Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. üzerinden yasa dışı bahis faaliyetlerinin finansal altyapısının oluşturulduğu, bu şirketin sisteminin yasa dışı bahis siteleriyle doğrudan entegre çalışacak şekilde kurgulandığı anlatıldı.

Bahis yatırımlarının paravan IBAN'larla bu sisteme sokulduğu, "kasa hesapları" üzerinden dağıtıldığı, son aşamada da kripto para borsalarına ve sanıkların ortağı ya da yetkilisi olan paravan şirket hesaplarına yönlendirildiği aktarılan iddianamede, bu şekilde iz kaybettirme ve meşrulaştırmanın amaçlandığı kaydedildi.

İddianamede, sanıkların para nakline aracılık yaptığı ve aynı zamanda yurt dışı kaynaklı şans oyunlarının Türkiye'de oynanmasına imkan sağladığı öne sürüldü.

Sanıkların üzerine atılı "suçtan elde edilen gelirlerin aklanması" suçuna ilişkin yapılan değerlendirmede, şirket içinde kullanılan yazılımlar vasıtasıyla bahis işlemleri için özel bir panel oluşturulduğu anlatılan iddianamede, bu panele yalnızca sınırlı sayıdaki personele erişim izni verildiği, işlemlerin "alışveriş", "bireysel ödeme" gibi sahte açıklamalarla maskelendiğinin Mali Suçları Araştırma Kurulunca (MASAK) tespit edildiği belirtildi.

İddianamede, söz konusu para akışı, sisteme giren bahis gelirlerinin düşük gelirli veya sistem dışı kişilere ait paravan IBAN'lara gönderilmesi, bu fonların kısa süre içinde yatırım adı altında toplanarak kasa hesaplarına aktarılması, oradan da doğrudan kripto varlık hizmet sağlayıcılarına ve paravan şirket hesaplarına yönlendirilmesinin paranın izinin kaybettirilmesi amacını taşıdığı vurgulanarak, bu organizasyonun, finans, operasyon, IT, müşteri hizmetleri ve muhasebe dahil çok sayıda birimin işbirliğiyle tek merkezden sevk ve idare edilerek yürütüldüğü, şirket sahibi, yöneticisi ve personelinin bu yasa dışı akışa bilinçli şekilde iştirak ettiği kaydedildi.

Ayrıca Payfix dışındaki paravan şirketlerde de benzer yöntemlerle yasa dışı fonların aklandığı, şirket kuran bazı sanıkların yalnızca kağıt üzerinde görev aldığı, gerçek faaliyetin yasa dışı bahis gelirinin dolaşıma sokulması olduğu da iddianamede yer aldı.

İddianamede, şirketlerde görevli üst düzey yöneticilerin raporlama ve izleme yükümlülüklerine rağmen bu faaliyetlere göz yumdukları, muhasebe, transfer, ödeme ve fon yönetimi, iç denetim, iç kontrol, operasyon sorumlusu olan personelin şüpheli işlemlerini fark edecek konumda oldukları ancak bildirimde bulunmadıkları aktarıldı.

İddianamede, IT personelinin de teknik altyapıyı kurarak suçta aktif rol aldığı, müşteri hizmetlerinin yasa dışı bahis kullanıcılarına hesap açılmasını ve kimlik denetimsiz işlem yapılmasını sağladığı belirtildi.

KURULUŞ 446 MİLYON 858 BİN LİRA KOMİSYON ALDI

İddianamede Merkez Bankası'nın 5 Ağustos 2024'te Payfix Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. Dış Denetim Raporu'na yer verildi.

Raporda, bahis işlemlerine ait olduğu tespit edilen 43 bin 861 hesaba, 21 Ağustos-19 Ekim 2023 arasında yapılan toplam 45 milyar 168 milyon 275 bin 698 liranın cüzdanlar arası para transfer işleminden, kuruluşun 446 milyon 858 bin 479 lira komisyon geliri elde ettiği belirtildi.

İddianamede, söz konusu hesaplara ilişkin hareketlerin MASAK raporunda tanımlanan yasa dışı bahiste fon akışıyla uyumlu bulunduğu anlatılarak, hesapların bahis parası toplayan ve MASAK raporunda "yatırım hesabı" olarak adlandırılan hesaplar olduğu, dolayısıyla kuruluş hizmetlerinin yasa dışı bahis faaliyetinde kullanıldığı vurgulandı.

YASA DIŞI BAHİS FAALİYETİNİN NASIL YAPILDIĞI ANLATILDI

İddianamede, MASAK raporunda anlatılan yasa dışı bahis faaliyetinin nasıl yapıldığına yer verildi.

MASAK raporunda, yasa dışı bahis faaliyetinde hesabı kullanılan üçüncü kişilerin kredi kartı, elektronik para kuruluşları nezdindeki ve benzeri ödeme sağlayan kuruluşların hesaplarına algoritmalar kullanılarak bahis için yatırılan fonların yönlendirilmesi konusunun analiz edildiği aktarılan iddianamede, bu yöntemde belirli bir tutar karşılığında kullandırılan kiralık hesapların, üniversite öğrencileri, ev hanımları ve 65 yaş üstündeki gibi şahıslara ait olduğu kaydedildi.

İkinci adımda ise fonların üst hesaplara aktarılarak bütünleştirildiği, üçüncü adımda, bütünleştiren fonların ödeme hesabı ve elektronik para kuruluşu hesaplarından banka hesaplarına aktarıldığı anlatılan iddianamede, dördüncü adımda ise yurt dışına çıkış yapmak ve aklamaya tabi tutmak için son yer olarak Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcısı (KVHS) platformlarına, nakit çekmek veya kredi kartı aracılığıyla POS'tan çekmek amacıyla banka hesaplarına aktarılmasının geldiği aktarıldı.