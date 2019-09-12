İstanbul’da Florya Menekşe sahilinde bağlı halde olan bir teknede henüz bilinmeyen bir nedenden art arda üç patlama sesi geldi. Patlamanın ardından tekne alevler içinde kaldı.



Vatandaşların ipini çözdüğü tekne rüzgarın da etkisiyle sahilin ortasına kadar sürüklendi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yarım saat süren çalışmayla yangını kontrol altına aldı.



Söndürme çalışmaları sırasında itfaiye ekiplerine sahil güvenlik ekipleri de destek oldu.

Yangın sonrası teknede büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.