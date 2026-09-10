Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, AK Parti'ye katıldı
10.09.2026 18:48
Son Güncelleme: 10.09.2026 19:15
İzmir Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, AK Parti'ye katıldı.
Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın rozet takmasıyla AK Parti’ye katıldı. Törende 2'si CHP'li 3 belediye başkanı daha AK Parti'ye katıldı.
Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı’nın yeni siyasi adresi AK Parti oldu.
Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifasının ardından Ankara’ya giden Fıçı, gün içerisinde kadın belediye başkanları toplantısına katıldı. Fıçı’nın AK Parti’ye geçişi, Genel Merkez’de düzenlenen rozet töreniyle resmiyet kazandı.
Fıçı’ya parti rozetini Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan katılan başkanlara rozetlerini taktı.
SANİYE BORA FIÇI KİMDİR?
1967 yılında İzmir'in Foça ilçesinde dünyaya gelen Saniye Bora Fıçı, Menemen Kız Meslek Lisesi'nde mezun oldu.
1987 yılında, Halk Eğitim Merkezi'nde iş hayatına ilk adımını atan Fıçı, 2000 yılında zihinsel engelli bireylerin topluma entegrasyonunu sağlamak amacıyla kendi özel eğitim ve rehabilitasyon merkezini kurdu.
Fıçı ayrıca, 2009 yılında İzmir Ticaret Odası Meclis Üyeliği'ne seçildi ve İzmir Ekonomi Üniversitesi Mütevelli Heyeti'nde görev aldı.
2004 yılında CHP'ye katılan ve 2020-2023 döneminde İl Başkan Yardımcılığı görevini üstlenen Fıçı, 2024 yerel seçimlerinde Foça'dan CHP'nin Belediye Başkan adayı oldu ve yüzde 49,6 oyla belediye başkanı seçildi.