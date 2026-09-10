Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, AK Parti'ye katıldı

ÜÇ BELEDİYE BAŞKANI DAHA AK PARTİ’YE GEÇTİ

Törende Kayseri’nin CHP ’li Felahiye Belediye Başkanı Şeref Güleser ile yine CHP'li Akkışla Belediye Başkanı Mustafa Dursun da AK Parti ’ye katıldı.

Yeniden Refah Partili Muş Sungu Belediye Başkanı Burhan Sayılgan’ın da AK Parti’ye geçtiği açıklandı.