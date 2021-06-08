Foça'daki tekne faciasında kaptanın cezası belli oldu

İzmir'in Foça ilçesinde 5 kişinin öldüğü tekne kazasıyla ilgili davada kaptana 13 yıl 4 ay hapis cezası verildi.



Karşıyaka 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuksuz yargılanan kaptan, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kaptanlık ehliyetine 2 yıl el konulmasına karar verildi.



Foça açıklarında geçen yıl 2 Ağustos'ta Hayırsız Ada açıklarında alabora olan teknedeki 3'ü çocuk 5 kişi hayatını kaybetmişti.