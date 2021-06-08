Foça'daki tekne faciasında kaptanın cezası belli oldu

İzmir Foça'da geçen yıl 3'ü çocuk 5 kişinin teknenin batmasıyla hayatını kaybetmesi üzerine açılan davada tutuksuz yargılanan kaptan Adem Demir, 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

NTV Haber - DHA 08.06.2021 - 15:23

Foça'daki tekne faciasında kaptanın cezası belli oldu

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İzmir'in Foça ilçesinde 5 kişinin öldüğü tekne kazasıyla ilgili davada kaptana 13 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

Karşıyaka 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuksuz yargılanan kaptan, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kaptanlık ehliyetine 2 yıl el konulmasına karar verildi.

Foça açıklarında geçen yıl 2 Ağustos'ta Hayırsız Ada açıklarında alabora olan teknedeki 3'ü çocuk 5 kişi hayatını kaybetmişti.

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