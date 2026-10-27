Fon kanunu Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi

Tasfiyesine karar verilen fonlar hakkındaki kanun Resmi Gazete 'de yayımlandı.

Kanun teklifi, 22 Ekim'de TBMM Genel Kurulunda kabul edilmişti. Bugün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş oldu.

1 MİLYONA KADAR ARA ÖDEME

Kanunla birlikte birlikte yatırımları 1 milyon lira ve 1 milyonun liranın altında olanlara yatırımları kadar, üzerinde olanlara ise en fazla 1 milyon lira ödeme yapılacak. Ancak ödenecek tutarın yatırımcının mevcut hak ve alacağını aşmayacak.