Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı , 11'inci Fon Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığında gerçekleştirildiğini duyurdu.

Toplantıya Adalet Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile bu bakanlıkların ilgili kurum ve kuruluşları katıldı.

Toplantının ardından İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Sermaye Piyasası Kanunu'nda değişiklik öngören düzenleme taslağına ve yatırımcılara yönelik ödeme sürecine ilişkin bilgi verildi.

DÜZENLEME TASLAĞI TAMAMLANDI

Önceki kurul çalışmaları doğrultusunda Sermaye Piyasası Kanunu'nda değişiklik öngören düzenleme taslağının hazırlık çalışmalarının tamamlandığı bildirildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) ve sektör temsilcileriyle yürütülen çalışmaların ardından taslağın Meclis grubuna sunulacak hale getirildiği kaydedildi.

PİYASA DOLANDIRICILIĞINA İLİŞKİN CEZALAR ARTIRILACAK

Taslakla sermaye piyasalarındaki risklere erken müdahale edilmesini sağlayacak yeni tedbirlerin hayata geçirilmesi öngörülüyor.

Hukuka aykırı işlemler nedeniyle fon mal varlığında meydana gelen kayıpların sorumlularından tahsil edilmesi ve yatırımcılara iade edilmesine yönelik mekanizmalar da düzenlemede yer alıyor.

Ayrıca piyasa bozucu eylemler, bilgi suistimali ve piyasa dolandırıcılığına ilişkin cezaların önemli ölçüde artırılması öngörülüyor.

HUKUKİ SÜREÇLER DEVAM EDİYOR

Adalet Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kurumların gerçekleştirdiği denetimler sonucunda, piyasa bozucu faaliyetlerde bulunarak haksız ve fahiş kazanç elde ettiği tespit edilenler hakkındaki hukuki süreçlerin devam ettiği belirtildi.

ARA ÖDEMELERİN 27 KASIM'DA TAMAMLANMASI HEDEFLENİYOR

Tasfiyesine karar verilen yatırım fonlarına ilişkin ödeme sürecine de değinilen açıklamada, 7596 sayılı Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun ve tasfiye sürecinin başında açıklanan ilke kararları kapsamında, 1 milyon liraya kadar olan ara ödemelerin son kısmının 27 Kasım Cuma günü tamamlanmasının hedeflendiği bildirildi.