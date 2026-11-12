AK Partili Abdulhamit Gül: Fon soruşturmasında ismi geçenlerin listesi açıklanmalı

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, fon soruşturmasına ilişkin, "Sayın Cumhurbaşkanımızın bir siyasi hareketten, partiden öte bir dava hareketi olarak baktığı, milletin duaları, gözyaşlarıyla tabelasını diktiği, mücadelesini verdiği bu davayı 3-5 kişi ya da kimin suçu, yanlışı varsa onlara kurban edecek değiliz. Hesabını sonuna kadar sorarız." dedi.

Gül, Türkiye Basın Federasyonunun "Anadolu Sohbetleri" programında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen fon soruşturmasına ilişkin değerlendirmeleri sorulan Gül, AK Parti'nin bu konudaki tutumunun çok net olduğunu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tüm ilgililere "Yanlış yapanlara hesap sorulması" talimatı verdiğini söyledi.

Adli ve idari soruşturmaların devam ettiğini anımsatan Gül, sürecin titiz bir şekilde takip edildiğini, sorumlular hakkında yargılamaların yapılarak hesap sorulacağını belirtti.

“HESABINI SONUNA KADAR SÜRECEĞİZ”

AK Parti Grup Başkanvekili Gül, şöyle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın bir siyasi hareketten, partiden öte bir dava hareketi olarak baktığı, milletin duaları, gözyaşlarıyla tabelasını diktiği, mücadelesini verdiği bu davayı 3-5 kişi ya da kimin suçu, yanlışı varsa onlara kurban edecek değiliz. Hesabını sonuna kadar sorarız. Bu, milletin anasının ak sütü kadar helal olan, davasıyla köy köy, mahalle mahalle, kahvehane kahvehane gezip milletin desteğini alan bir siyasi hareket. Bu davaya, Cumhurbaşkanı'mıza güvenen bu milletin başını öne eğdirmeden kim yanlış yaptıysa onun hesabı sorulacaktır."

“SORUŞTURMADA İSMİ GEÇEN KİŞİLERİN LİSTESİ AÇIKLANMALI”

Gül, soruşturmada ismi geçen kişilerin listesinin kamuoyuna açıklanması gerektiğini kaydederek “Liste açıklanmadıkça herkes suçluymuş gibi bir intiba oluşuyor." dedi.

Fon soruşturmalarında kişilerin makam ve mevkilerine bakılmadığını vurgulayan Gül, "Bizim dayandığımız, yaslandığımız milletimizin güvenidir. Bu güveni suistimal edecek, istismar edecek hiçbir şeye girmeyiz. Bu konuda hangi adım atılması gerekiyorsa da o adımı atarız. Buradan da kalkıp elimizde bir linç yumağıyla haksızlığa da izin vermemek lazım ama kim yanlış yaptıysa onu da koruyacak değiliz." diye konuştu.

ERKEN SEÇİM TARTIŞMALARI

Erken seçim iddiası ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden adaylığına ilişkin soru üzerine Gül, şunları ifade etti:

"Artık seçim vakti yaklaştıkça bunların konuşulması çok doğal. Normalde seçim 2028 Mayıs'ta olacak. Bildiğiniz gibi mevcut Anayasa'ya göre iki dönemden sonra eğer Meclis seçim kararı alırsa, Cumhurbaşkanımız yeniden aday olabiliyor ve bu kararın da 360'la alınması gerekiyor. Bu nedenle Meclis'in böyle bir karar alması halinde Cumhurbaşkanımızın yeniden aday olmasının önünde hukuki ve anayasal bir engel yok. Tarih konusuna gelindiğinde, bu hususla alakalı 'Mayısın şu tarihinde olur, nisanın bu tarihinde olur' gibi bir tarih vermemiz bir defa Meclis'in hükmi şahsiyetine ve milli iradeye saygısızlık olur. Bu kararı verecek olan Meclis'in kendisidir ve siyasi partilerin bu konudaki değerlendirmeleridir.

Benim bu konudaki hem öngörüm hem beklentim şudur ki Cumhurbaşkanımızın yeniden cumhurbaşkanı olarak seçilmesinde, aday olmasında ülkemizin daha güçlü bir geleceği adına bir ihtiyacı vardır. Ülkemizin, milletimizin Cumhurbaşkanımızın yeniden aday olmasında, yeniden seçilmesinde büyük bir beklentisi vardır, Türkiye'nin ihtiyacı vardır."

"Muhalefetin cumhurbaşkanı adayının kim olacağına" ilişkin soru üzerine Gül, "Milletin adayı Recep Tayyip Erdoğan. Karşı tarafta kim aday çıkıyor, o bizim gündemimizde değil. Daha önce de çok denendi. Altılı, yedili, onlu ittifaklar oldu içeriden, dışarıdan ama milletimiz desteğini ortaya koydu. O yüzden biz kendi gündemimize bakıyoruz." yanıtını verdi.

Gül, "Muhalefet şunu yapsın, bunu yapsın" gibi bir tercihlerinin olmadığını belirterek, "Bizim tercihimiz çok net. O muhalefetin kendi gündemi ama bizim gündemimiz Cumhurbaşkanımızın milletimizin kalan sorunlarını da çözecek şekilde yeniden cumhurbaşkanı olarak seçilmesi yönünde olacaktır." dedi.

“ARZUMUZ SÜRECİN BAŞARIYLA TAMAMLANMASI”

"Terörsüz Türkiye" sürecine değinen Gül, Türkiye'nin çok önemli bir süreci başarıyla sürdürdüğünü söyledi.

Gül, sürecin iki yıldır devam ettiğini anımsatarak, şunları kaydetti:

"Bazı mağaraların boşaltıldığını, silahsızlandığını kamuoyu da biliyor. Irak'ta önemli ve doğru gelişmeler devam ediyor. Suriye'de devlet dışı unsurlar silahlarını devlete teslim ederek entegre oldular. Bu süreç başarıyla gidiyor. Bu süreçteki en büyük handikaplardan birisi Suriye masasıydı. Suriye masası, bizim Terörsüz Türkiye masasını en önemli etkileyecek konuydu. Çok şükür Suriye'de Şara yönetimiyle birlikte çok önemli bir gelişme oldu, orada entegrasyon sağlandı. Aynı şekilde Irak'ta da bu süreç başarıyla devam ediyor. Yakın zamanda olumlu gelişmeleri de takip edeceğiz. Biz, tüm bunlar olurken kış konuşlanmamızı, terörle mücadelemizi asla sona erdirmiş değiliz. Bu konuda ilgili birimlerimiz de teyakkuzda ve kararlı bir şekilde çalışmalarını ayrıca sürdürüyor. Bizim temel arzumuz yakın zamanda bu sürecin başarıyla tamamlanması."

Sürecin takibi ve öneriler için TBMM'de izleme komisyonu kurulacağını belirten Gül, "İnanıyoruz ki yakın zamanda artık silahlar tamamen susacak, demokrasi sesini daha da güçlü bir şekilde çıkaracak." diye konuştu.

Gül, soru üzerine, "komisyonun yakın bir zamanda kurulacağını düşündüğünü" söyledi.

“HAL YASASI BU DÖNEM ELE ALINACAK”

"Hal yasasıyla ilgili çalışmalar ne aşamada?" sorusu üzerine Gül, bunun her dönemde masalarında olan konulardan biri olduğunu belirtti.

Tarladaki üretici ile pazardaki tüketicinin arasına giren çok sayıda kademe olduğunu ve bunun vatandaşa ek maliyet olarak yansıdığını dile getiren Gül, vatandaşın, tarlada 5 lira olan bir ürünü pazar veya markette fahiş olarak almak zorunda kaldığına dikkati çekti.

Bu dönemde Meclis'te bir hal kanununu gündeme alarak bu konuyu çalışacaklarını kaydeden Gül, "Ticaret Bakanlığımız da bu hususta teknik çalışmalarını yapıyor. Hal yasasının yoğun bir şekilde bu dönem ele alınacağı, üzerinde çalışılacağı ve sonuca kavuşturulacağı bir çalışmayı inşallah ortaya koyacağız." dedi.

EMEKLİ DÜZENLEMESİ BÜTÇE SONRASI

Gül, emekli maaşlarına yönelik düzenleme için bütçe sonrasına işaret ederek şunları söyledi:

"Bu konuda çalışmalar devam ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımız hem kabinede hem MKYK'de ekonomi yönetimine talimatlarını verdiler. Emeklilerimizin hak ettiği bir maaşa kavuşmaları hususunda güçlü talimatları oldu ve Maliye Bakanımız, Çalışma Bakanımız, ekonomi yönetimimiz bu konuyu çalışıyor. En hakkaniyetli, en vatandaşlarımızın memnun olacağı şekilde bir sonuç olacaktır diye inanıyoruz. Çalışmalar tamamlandıktan sonra kanunlaşır."

Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, vatandaşların hayat pahalılığına ve enflasyona ezdirilmemesi yönünde güçlü talimatları olduğunu vurguladı.