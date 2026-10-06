Fon krizinde Meclis'e 10 maddelik teklif geliyor. Ödemeler nasıl yapılacak?

AK Parti'nin fon krizinden etkilenen yatırımcıların alacaklarının ödenmesine yönelik yasal düzenleme hazırlığı sürüyor.

AK Parti'nin üzerinde çalıştığı yaklaşık 10 maddelik kanun teklifinde, fonların tasfiyesi ile yatırımcılara yapılacak geri ödemelere ilişkin düzenlemeler yer alacak.

Teklifin cuma ya da pazartesi günü TBMM Başkanlığı'na sunulması bekleniyor.

350 BİN KİŞİYE BU AY İÇİNDE ÖDEME PLANI

Fon krizinden etkilenen toplam yatırımcı sayısının 455 bin 578 olduğu belirtiliyor. Bu yatırımcıların yaklaşık 350 bininin fonlarda 1 milyon liranın altında yatırımı bulunuyor.

Düzenlemeyle ilk olarak bu gruptaki yatırımcılara ödeme yapılması öngörülüyor. 1 milyon liranın altındaki alacakların bu ay içinde ödenmesi planlanıyor.

Ödemeler peyderpey ve kademeli şekilde yapılacak. Bir milyon liranın üzerinde alacağı bulunan yatırımcıların ödemeleri ise sonraki aşamalarda gerçekleştirilecek.

Süreçte ara ödeme yöntemiyle hareket edilmesi öngörülüyor.

ANA PARA VE ENFLASYON FARKI ÖDENECEK

Üzerinde çalışılan düzenlemeye göre, yatırımcılara yatırdıkları ana paranın yanı sıra enflasyon farkının da ödenmesi planlanıyor.

Tasfiye kapsamındaki fonların bünyesinde bulunan menkul kıymetler, taşınmazlar ve diğer varlıklar da tasfiye edilerek nakde çevrilecek.

Elde edilen kaynağın yatırımcılara yapılacak ödemelerde kullanılması öngörülüyor.

ÖDEMELER KADEMELİ OLACAK

Düzenlemenin yasalaşmasının ardından ödemelerin tek seferde değil, aşamalı biçimde yapılması planlanıyor.

İlk aşamada 1 milyon liranın altında yatırımı bulunan yaklaşık 350 bin kişi için ödeme süreci başlatılacak. Daha yüksek tutarda alacağı bulunan yatırımcılar ise fonların varlıklarının nakde çevrilmesi ve tasfiye sürecinin ilerlemesine bağlı olarak ödeme alacak.

Ödemelerin İş Bankası ve Ziraat Bankası üzerinden yapılacağı bildirdi.

AK Partili kurmayların verdiği bilgiye göre bu süreçte hiçbir kamu kaynağı kullanılmayacak.



CEVDET YILMAZ, TBMM'Yİ BİLGİLENDİRECEK

Diğer yandan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz 'ın fon soruşturması konusunda yarın TBMM'yi bilgilendirecek.

NTV muhabiri Özgür Akbaş, muhalefet partilerinin fon kriziyle ilgili araştırma komisyonu kurulmasını istediğini bildirdi.

Sermaye piyasalarında yaşanan gelişmelerin ardından SPK, 17 Eylül'de 7 portföy yönetim şirketine ait 131 fonun tasfiyesine karar vermişti. Merkezi Kayıt Kuruluşu verilerine göre, söz konusu fonlarda 455 bin 758 tekil yatırımcı bulunuyor.

29 Eylül'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında ekonomi yönetimi ve ilgili kurumların yöneticilerinin katılımıyla toplantı yapılmıştı.

Toplantının ardından, tasfiyesine karar verilen fonlarla ilgili sürecin koordinasyonunu sağlamak amacıyla Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Fon Koordinasyon Kurulu oluşturuldu. Devlet Denetleme Kurulu da fon işlemlerini incelemek ve denetlemek üzere görevlendirildi.

85 KİŞİ TUTUKLANDI

Adalet Bakanı Akın Gürlek de bugün fon soruşturmasında gelinen son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Gürlek, soruşturma kapsamında 85 şüphelinin tutuklandığını, 207 kişi hakkında işlem yapıldığını ve şüphelilerin mal varlıklarına yönelik tedbir kararları uygulandığını açıkladı. Gürlek ayrıca, haksız kazançların iadesi amacıyla TMSF bünyesinde oluşturulan hesaplara şimdiye kadar 5 kişinin gönüllü iade yaptığını bildirdi.

Tasfiye sürecinde SPK, mutabakatı tamamlanan yatırımcılara nihai ödemeden mahsup edilmek üzere fon başına 1 milyon liraya kadar ara ödeme yapılmasına da karar verdi.