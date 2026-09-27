Fon krizine kapsamlı soruşturma. Cumhurbaşkanı Erdoğan sorumluların bulunmasını istedi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik , fon soruşturmasına ilişkin, "Karanlıkta hiçbir şey kalmayacak ve gereği yapılacaktır. Ortada bir iddia varsa araştırılacaktır. Tüm usulsüzlükler ortaya çıkarılacaktır. Yanlış yapanlar, hukuk önünde hesabını verecektir." ifadesini kullandı.

Çelik, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, AK Parti'nin her zaman doğruların yanında, yanlışların karşısında olduğunu belirtti.

AK Parti'nin kuruluş felsefesinin ve varlık sebebinin bu olduğunu vurgulayan Çelik, şöyle devam etti:

"Fon krizi olarak adlandırılan gündemin her bir maddesi ve detayı, Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımızın talimatıyla ilk andan itibaren partideki yetkili kurumlarımız tarafından titizlikle takip edilmekte ve değerlendirilmektedir. Bu değerlendirmeleri yaparken temel ilkemiz, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımızın, 'sorumluluğu olan kim varsa hesap sorulacaktır' ifadesidir. Bu ilke çerçevesinde, her türlü yanlış, yolsuzluk, istismar ve usulsüzlükle mücadele 'tavizsiz' verilecektir."

Ömer Çelik, fon krizi olarak adlandırılan bu süreçten olumsuz etkilenen vatandaşların hak ve hukukunun titizlikle ele alınacağını bildirdi.

“FİNANSAL SİSTEMİMİZE VE TÜRKİYE EKONOMİSİNE YÖNELİK SİSTEMATİK BİR RİSK YOK”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla, Adalet Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı başta olmak üzere tüm kurumların tam bir koordinasyon içinde kapsamlı çalışmalarının, olayların tüm boyutlarını açığa çıkaracağının altını çizen Çelik, şunları kaydetti:

"Karanlıkta hiçbir şey kalmayacak ve gereği yapılacaktır. Ortada bir iddia varsa araştırılacaktır. Tüm usulsüzlükler ortaya çıkarılacaktır. Yanlış yapanlar, hukuk önünde hesabını verecektir. Finansal sistemimize ve Türkiye ekonomisine yönelik sistemik bir risk yoktur. Temellerimiz sağlamdır. Sermaye piyasalarının sınırlı bir bölümünde, belli sayıda fonda ortaya çıkan bir sorundur. Bu sorunun üzerine gidilirken, Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi, 'benzer bir problemin yaşanmaması için hukuki ve idari düzenlemeler dahil hangi tedbirlere ihtiyaç duyuluyorsa bunların da hayata geçirilmesini sağlayacak' çalışmaları kapsamlı bir şekilde yapıyoruz.

Tüm denetim kurumları görevinin başındadır. Şeffaflık, denetim ve hesap verilebilirlik ilkelerini koruyacak ve güçlendireceğiz. Milletimizin her alandaki emanetine sahip çıkma irademiz tamdır. Milletimizin emanetine sahip çıkarken hiçbir taviz, istisna ve kararsızlık söz konusu olamaz. AK Parti'mizde 'siyasetimizin alfabesi' her türlü yanlışla sonuna kadar mücadele etmektir."