Fon Kurulu altıncı kez toplandı. 45 binin üzerinde kişiye 40,8 milyar liralık ödeme yapıldı

Altıncı Fon Kurulu Toplantısı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya Adalet Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile bu bakanlıkların ilgili kurum ve kuruluşları katıldı.

İletişim Başkanlığı tarafından toplantıya ilişkin yapılan açıklamada, önceki Fon Koordinasyon Kurulu kararlarına istinaden Sermaye Piyasası Kurulunca tasfiyesine karar verilen bazı yatırım fonlarında tasfiye sürecinin adil, şeffaf ve etkin şekilde yürütülmesi ve ödemelerin hukuki güvenceye kavuşturulmasını sağlayacak Kanun Teklifinin, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildiği ve teklifin, önümüzdeki hafta Genel Kurulda görüşülmesinin öngörüldüğü belirtildi.



YENİ DÜZENLEME HAZIRLIĞI

Fon Koordinasyon Kurulu tarafından, Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilen mevcut kanun teklifinin yanı sıra, sermaye piyasalarında yapısal sorunların giderilmesi, düzenleyici ve denetleyici mekanizmaların güçlendirilmesi, yaptırım ve cezaların caydırıcılığının artırılması amacıyla Sermaye Piyasası Kanunu’nda kalıcı ve kapsamlı değişiklikler öngören yeni bir taslak düzenlemeye ilişkin ilk değerlendirmeler gündeme getirildi.



45 BİNİN ÜZERİNDE KİŞİYE 40,8 MİLYAR LİRALIK TASFİYE İŞLEMİ TAMAMLANDI

Diğer yandan tasfiye sürecinin başından bugüne; A1 Portföy Yönetim Şirketi A.Ş., Bulls Portföy Yönetim Şirketi A.Ş. ve Pardus Portföy Yönetim Şirketi A.Ş.’nin yönetimindeki 66 ayrı yatırım fonunda bulunan 45 binin üzerindeki kişiye toplam yaklaşık 40,8 Milyar TL tutarındaki ayni ve nakdi tasfiye işlemleri Ziraat Bankası tarafından tamamlandığı açıklandı.



Böylece tasfiye sürecinde olan fonların sayısı 131’den 65’e düşmüştür.



HEDEF PORTFÖY TASFİYE İŞLEMLERİ DE BAŞLIYOR

Ayrıca, SPK’nın 15.10.2026 tarihli Kararı ile, Hedef Portföy Yönetim Şirketi A.Ş.’nin kurucusu olduğu fonlara ilişkin tasfiye işlemlerinin de, bu 3 portföy yönetim şirketinin kurucusu olduğu fonlar için belirlenen esaslara tabi olmasına karar verildi. Önümüzdeki hafta bu kapsamda, başta para piyasası fonlarında yer alanlar olmak üzere azami sayıda kişiye ödeme yapılması planlanıyor.



MECLİS'E SUNULAN TEKLİF NELERİ İÇERİYOR?

Teklife göre, net yatırım tutarı 1 milyon liranın altında olan yatırımcılar için bu tutara kadar, net yatırım tutarı 1 milyon ve üzerinde olanlar içinse en fazla 1 milyon lira ara ödeme yapılacak.

Fon soruşturmasında el konulan malvarlığı değerlerinin yatırımcıların zararlarının karşılanmasında kullanılabilecek.

Doğrudan fona devredilemeyen mal varlığı için Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kayyum olarak atanabilecek. Bu durumda TMSF, söz konusu varlıkları yargılama sonucunu beklemeden satabilecek veya tasfiye edebilecek.

FON TASFİYESİ NE KADAR SÜRECEK?

Fon alacaklarının tahsili ve borçların ödenmesi kapsamında çalışmalar sürdürülecek, tasfiye bakiyesi yani fonlarda ne kadar para kaldığı netleştirilecek. Tasfiye süreci 5-6 ay içerisinde sonlanacak. SPK kararı ile TMSF bünyesinde 131 isteğe bağlı iade hesabı ve 1 adet genel hisse iade hesabı açıldı. Her bir fonda oluşan kaynak ilgili fonun alacaklıları için kullanılacak.

Olağan ve olağanüstü tasfiyelerin ekim ayı içinde yapılması ile birlikte 455 bin 758 kişinin çok büyük bir bölümü ödemelerini tamamen almış olacak. Tüm bu işlemlerin yürütülmesinde SPK kararı ile TMSF bünyesinde 131 isteğe bağlı iade hesabı ve 1 adet genel hisse iade hesabı açıldı. Her bir fonda oluşan kaynak ilgili fonun alacaklıları için kullanılacak. Genel hesaba gelen kaynak ise SPK tarafından çeşitli kriterler ile belirlenecek bir hesaplama yöntemi ile fonlara dağıtılacak.

FON TASFİYESİ KAÇ KİŞİYİ İLGİLENDİRİYOR?

Tasfiye halindeki fon sayısı 131'di. Son açıklamaya göe bu sayı 65'e düşürüldü. Bu rakam toplam fon sayısının yüzde 4,6'sını, portföy değerinin ise yüzde 7,7'sini oluşturuyor. Ziraat Bankasının tasfiyesinden sorumlu olduğu fonlarda 151 bin 247 tekil yatırımcı kişi, İş Bankasının tasfiyesinden sorumlu olduğu 6 fonda 388 bin 718 tekil yatırımcı bulunuyor. Fon krizinden etkilenen toplam yatırımcı sayısının 455 bin 578 olduğu biliniyor.

Bu yatırımcıların yaklaşık 350 bininin fonlarda 1 milyon liranın altında yatırımı bulunuyor. İlk olarak bu gruptaki yatırımcılara ödeme yapılması öngörülüyor. 1 milyon liranın altındaki alacakların bu ay içinde ödenmesi planlanıyor.



Ödemeler peyderpey ve kademeli şekilde yapılacak. Bir milyon liranın üzerinde alacağı bulunan yatırımcıların ödemeleri ise sonraki aşamalarda gerçekleştirilecek.

Süreçte ara ödeme yöntemiyle hareket edilmesi öngörülüyor. Üzerinde çalışılan düzenlemeye göre , yatırımcılara yatırdıkları ana paranın yanı sıra enflasyon farkının da ödenmesi planlanıyor. Tasfiye kapsamındaki fonların bünyesinde bulunan menkul kıymetler, taşınmazlar ve diğer varlıklar da tasfiye edilerek nakde çevrilecek.

FON SORUŞTURMASINDA KAÇ KİŞİ TUTUKLU?

7 Ekim 2026 tarihi itibariyle, sorunlu fon şirketlerinin yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 220 kişi hakkında işlem yapıldı. 85 kişi tutuklu , 23 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı ve 81 kişiye yurt dışına çıkış yasağı konuldu. Suç gelirlerinin kaçırılmasını engellemek amacıyla 63 gerçek ve 12 tüzel kişiye ait taşınır ve taşınmazlar üzerinde 21 el koyma kararı verildi, 67 kişi ve şirketin banka, kripto ile kiralık kasa varlıklarına el konuldu.