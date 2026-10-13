Fon Kurulu beşinci kez toplandı. 43 bin 643 yatırımcıya 6,4 milyar lira ödeme yapıldı

Fon Koordinasyon Kurulu beşinci kez bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerçekleşen toplantıya Adalet Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı ve bu bakanlıkların ilgili kurum ve kuruluşları katıldı.

İletişim Başkanlığı'ndan toplantıya ilişkin yapılan açıklamada gelinen aşamada son durum paylaşıldı. A1, Bulls ve Pardus’un yönetimindeki fonlarda bulunan 43 bin 643 yatırımcıya toplam 6,4 milyar TL ödendiği belirtildi.

"HAFTA SONUNA KADAR TAMAMLANMASI HEDEFLENİYOR"



Bu 3 portföy yönetim şirketinin geriye kalan 49 fonu kapsamında, toplam 34,1 milyar TL tutarında tasfiye sürecinin ise bu hafta sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.

Öte yandan TBMM gündemindeki teklifin yasalaşmasının ardından tasfiye sürecinde yer alan diğer 65 fona ait ara ödemelerin de ivedilikle tamamlanması hedefleniyor.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



“Kurulun önceki toplantı kararlarının gerçekleştirmesini temin edecek, Sermaye Piyasası Kurulunca tasfiyesine karar verilen bazı yatırım fonlarında tasfiye sürecinin adil, şeffaf ve etkin şekilde yürütülmesi ve ödemelerin hukuki güvenceye kavuşturulmasını sağlayacak Kanun Teklifi 09.10.2026 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulmuştur. Teklifin 14.10.2026 tarihinde TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda görüşülmesi öngörülmektedir”

Gelinen aşamada; geçtiğimiz hafta Ziraat Bankası tarafından A1, Bulls ve Pardus’un yönetimindeki fonlarda bulunan 43.643 yatırımcıya toplam 6,4 milyar TL ödenmiştir. Söz konusu bu 3 portföy yönetim şirketinin geriye kalan 49 fonu kapsamında, toplam 34,1 Milyar TL tutarında tasfiye sürecinin bu hafta sonuna kadar tamamlanması hedeflenmektedir. Böylelikle, 3 portföy yönetim şirketindeki toplam 66 ayrı yatırım fonunda bulunan 45.745 kişiye toplam 40,5 Milyar TL tutarındaki ayni ve nakdi tasfiye tamamlanmış olacaktır.

Diğer taraftan TBMM gündeminde yer alan teklifin yasalaşmasının ardından tasfiye sürecinde yer alan diğer 65 fona ait ara ödemelerin de ivedilikle tamamlanması hedeflenmektedir."

FON TASFİYESİ NE KADAR SÜRECEK?

Fon alacaklarının tahsili ve borçların ödenmesi kapsamında çalışmalar sürdürülecek, tasfiye bakiyesi yani fonlarda ne kadar para kaldığı netleştirilecek . Tasfiye süreci 5-6 ay içerisinde sonlanacak. SPK kararı ile TMSF bünyesinde 131 isteğe bağlı iade hesabı ve 1 adet genel hisse iade hesabı açıldı. Her bir fonda oluşan kaynak ilgili fonun alacaklıları için kullanılacak.

Bilindiği kadarıyla 5 kişi fonlardan elde ettiği aşırı kazancı iade etti. Olağan ve olağanüstü tasfiyelerin ekim ayı içinde yapılması ile birlikte 455 bin 758 kişinin çok büyük bir bölümü ödemelerini tamamen almış olacak. Tüm bu işlemlerin yürütülmesinde SPK kararı ile TMSF bünyesinde 131 isteğe bağlı iade hesabı ve 1 adet genel hisse iade hesabı açıldı. Her bir fonda oluşan kaynak ilgili fonun alacaklıları için kullanılacak. Genel hesaba gelen kaynak ise SPK tarafından çeşitli kriterler ile belirlenecek bir hesaplama yöntemi ile fonlara dağıtılacak.



FON TASFİYESİ KAÇ KİŞİYİ İLGİLENDİRİYOR?

Tasfiye halindeki fon sayısı 131. Bu rakam toplam fon sayısının yüzde 4,6'sını, portföy değerinin ise yüzde 7,7'sini oluşturuyor. Tasfiye kurallarını içeren teklifin yasalaşması halinde ekim ayı içinde 1 milyon liraya kadar anapara ödemelerinin yapılabilecek. Ziraat Bankasının tasfiyesinden sorumlu olduğu 125 fonda 151 bin 247 tekil yatırımcı kişi, İş Bankasının tasfiyesinden sorumlu olduğu 6 fonda 388 bin 718 tekil yatırımcı bulunuyor. Fon krizinden etkilenen toplam yatırımcı sayısının 455 bin 578 olduğu biliniyor.

Bu yatırımcıların yaklaşık 350 bininin fonlarda 1 milyon liranın altında yatırımı bulunuyor. İlk olarak bu gruptaki yatırımcılara ödeme yapılması öngörülüyor. 1 milyon liranın altındaki alacakların bu ay içinde ödenmesi planlanıyor.

Ödemeler peyderpey ve kademeli şekilde yapılacak. Bir milyon liranın üzerinde alacağı bulunan yatırımcıların ödemeleri ise sonraki aşamalarda gerçekleştirilecek.

Süreçte ara ödeme yöntemiyle hareket edilmesi öngörülüyor. Üzerinde çalışılan düzenlemeye göre , yatırımcılara yatırdıkları ana paranın yanı sıra enflasyon farkının da ödenmesi planlanıyor. Tasfiye kapsamındaki fonların bünyesinde bulunan menkul kıymetler, taşınmazlar ve diğer varlıklar da tasfiye edilerek nakde çevrilecek.

FON SORUŞTURMASINDA KAÇ KİŞİ TUTUKLU?

7 Ekim 2026 tarihi itibariyle, sorunlu fon şirketlerinin yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 220 kişi hakkında işlem yapıldı. 85 kişi tutuklu , 23 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı ve 81 kişiye yurt dışına çıkış yasağı konuldu. Suç gelirlerinin kaçırılmasını engellemek amacıyla 63 gerçek ve 12 tüzel kişiye ait taşınır ve taşınmazlar üzerinde 21 el koyma kararı verildi, 67 kişi ve şirketin banka, kripto ile kiralık kasa varlıklarına el konuldu.