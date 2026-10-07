Fon tasfiyesindeki süreç hızlandı. Hükümet kamu kaynaklarını kullanmadan fonlarda olan kaynakla sorunu gidermeyi amaçlıyor. Fon tasfiyesi şöyle yapılacak:

FON TASFİYE SÜRECİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Öncelikli TBMM'ye sunulan yasa teklifinin yasalaşması beklenecek. Bu teklifin kısa sürede Meclisten geçmesi bekleniyor. 7 şirketten A1 Capital, Bulls ve Pardüs olağan tasfiye süreci 5 Ekim itibarıyla başlayacak. Bu kapsamda bulunan 17 fonun 7 Ekim 206 tarihinde ödemeleri yapılacak.

Atlas Portföy ile de olağan yöntemle tasfiye sürecinin üzerinde çalışılıyor. Gerekli teminatların alınması halinde, Atlas şirketinde bulunan 56 bin 614 kişiyi kapsayan 16 fonda da olağan tasfiye kuralları ile ödemeler ivedilikle yapılacak.

Olağan tasfiyesi yapılacak üç şirket (A1 Capital, Bulls ve Pardüs)’ün 17 fonunda 43 bin 643 yatırımcısına 8 Ekim 2026 tarihinde ödeme yapılacak.

Olağanüstü tasfiyenin özünü 1 milyon liraya kadar ana paranın ödenmesi oluşturuyor, 1 milyon lira dahil ödeme limiti belirlendi. Bu limik her bir fonda parası olanlar için ayrı ayrı uygulanaçak. Yani bir kişinin 3 ayrı fonda parası kaldıysa her biri için 1 milyon lira alabilecek. Geri kalan ödemeler zamana yayılacak. Bu şirketler kapsamında kalan 49 özel fonda ise 2 bin 098 kişi bulunmakta olup kendi kapsamlarında sorunların çözüleceği planlanmakta.

Yatırımcılara payları oranında dağılım yapılması genel ilke. Olağanüstü tasfiye şartlarına tabi olacak fonlarda ise ara ödeme ile 1 milyona kadar ana paraların geri ödenmesi planlanmaktadır. Öncelik küçük yatırımcılara ve para piyasası fonlarında olacak.

FON ÖDEMELERİNDE HAZİNE GARANTİSİ VAR MI?

Özel zararlar için Hazine kaynağı kullanılamıyor. Risk düzeyi yüksek serbest fonlar başta olmak üzere, fon piyasalarında bankacılık sistemindeki devlet garantisi söz konusu değil.

Olağan tasfiyesi yapılacak üç şirket (A1 Capital, Bulls ve Pardüs)’ün 17 fonunda 43.643 yatırımcısına Perşembe günü ödeme yapılacaktır.

Bu şirketler kapsamında kalan 49 özel fonda ise 2 bin 098 kişi bulunmakta olup kendi kapsamlarında sorunların çözüleceği planlanmakta.

Gerekli teminatların alınması halinde, Atlas şirketinde bulunan 56 bin 614 kişiyi kapsayan 16 fonda da olağan tasfiye kuralları ile ödemeler ivedilikle yapılacak.

Olağanüstü tasfiye kapsamında ise hak kazanılacak ödemeye mahsuben ara ödeme yapılacaktır. Ara ödemede MKK tarafından hesaplanacak net yatırım tutarı esas alınacaktır. Ara ödeme en fazla 1 milyon lira olacaktır. MKK kapsamında net yatırım tutarı algoritması yazıldı. Takasbank’tan fiyat bilgisi alındıktan sonra tutarlar hesaplanacaktır.

FON TASFİYESİ NE KADAR SÜRECEK?

Fon alacaklarının tahsili ve borçların ödenmesi kapsamında çalışmalar sürdürülecek, tasfiye bakiyesi yani fonlarda ne kadar para kaldığı netleştirilecek. Tasfiye süreci 5-6 ay içerisinde sonlanacak. SPK kararı ile TMSF bünyesinde 131 isteğe bağlı iade hesabı ve 1 adet genel hisse iade hesabı açıldı. Her bir fonda oluşan kaynak ilgili fonun alacaklıları için kullanılacaktır. Bilindiği kadarıyla 5 kişi fonlardan elde ettiği aşırı kazancı iade etti. Olağan ve olağanüstü tasfiyelerin ekim ayı içinde yapılması ile birlikte 455 bin 758 kişinin çok büyük bir bölümü ödemelerini tamamen almış olacak. Tüm bu işlemlerin yürütülmesinde SPK kararı ile TMSF bünyesinde 131 isteğe bağlı iade hesabı ve 1 adet genel hisse iade hesabı açıldı. Her bir fonda oluşan kaynak ilgili fonun alacaklıları için kullanılacak. Genel hesaba gelen kaynak ise SPK tarafından çeşitli kriterler ile belirlenecek bir hesaplama yöntemi ile fonlara dağıtılacak.

FON TASFİYESİ KAÇ KİŞİYİ İLGİLENDİRİYOR?

Tasfiye halindeki fon sayısı 131. Bu rakam toplam fon sayısının yüzde 4,6'sını, portföy değerinin ise yüzde 7,7'sini oluşturuyor. Tasfiye kurallarını içeren teklifin yasalaşması halinde ekim ayı içinde 1 milyon liraya kadar anapara ödemelerinin yapılabilecek. Ziraat Bankasının tasfiyesinden sorumlu olduğu 125 fonda 151 bin 247 tekil yatırımcı kişi, İş Bankasının tasfiyesinden sorumlu olduğu 6 fonda 388 bin 718 tekil yatırımcı bulunuyor. Fon krizinden etkilenen toplam yatırımcı sayısının 455 bin 578 olduğu biliniyor.

Bu yatırımcıların yaklaşık 350 bininin fonlarda 1 milyon liranın altında yatırımı bulunuyor. İlk olarak bu gruptaki yatırımcılara ödeme yapılması öngörülüyor. 1 milyon liranın altındaki alacakların bu ay içinde ödenmesi planlanıyor.

Ödemeler peyderpey ve kademeli şekilde yapılacak. Bir milyon liranın üzerinde alacağı bulunan yatırımcıların ödemeleri ise sonraki aşamalarda gerçekleştirilecek.

Süreçte ara ödeme yöntemiyle hareket edilmesi öngörülüyor. Üzerinde çalışılan düzenlemeye göre , yatırımcılara yatırdıkları ana paranın yanı sıra enflasyon farkının da ödenmesi planlanıyor. Tasfiye kapsamındaki fonların bünyesinde bulunan menkul kıymetler, taşınmazlar ve diğer varlıklar da tasfiye edilerek nakde çevrilecek.

FON SORUŞTURMASINDA KAÇ KİŞİ TUTUKLU?

7 Ekim 2026 tarihni itibariyle, sorunlu fon şirketlerinin yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 220 kişi hakkında işlem yapıldı. 85 kişi tutuklu, 23 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı ve 81 kişiye yurt dışına çıkış yasağı konuldu. Suç gelirlerinin kaçırılmasını engellemek amacıyla 63 gerçek ve 12 tüzel kişiye ait taşınır ve taşınmazlar üzerinde 21 el koyma kararı verildi, 67 kişi ve şirketin banka, kripto ile kiralık kasa varlıklarına el konuldu.