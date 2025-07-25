Fön rüzgarları gitti, aşırı sıcak kaldı

Hafta sonu yurt genelinde aşırı sıcak bunaltmaya devam edecek.



Son tahminlere göre hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyredecek.



Hafta sonu sıcaklıklar başkentte 35, pazartesi günü ise 40 dereceye kadar çıkacak.

İstanbul 36, İzmir ise 41 derece civarında olacak.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, son değerlendirmelere göre sıcak hava dalgasının etkisinin süreceğini belirtti.

Tekin, yurdun büyük bir bölümünde yağış beklenmediğini ancak cuma ve cumartesi Ardahan, Ağrı, Iğdır ve Kars çevrelerinde kısa süreli yağışların görüleceğini kaydetti.



YANGIN BÖLGELERİNDE HAVA



Orman yangınlarının devam ettiği Eskişehir, Bilecik, Karabük çevrelerinde sıcaklığın artacağını söyleyen meteoroloji uzmanı Tekin, "Söz konusu illerde yer yer kuzeyden rüzgarlar etkisini gösteriyor ve yağışsız bir periyotta.

Hava sıcaklığına bakıldığında ise 35 ila 36 derecelerde. Pazartesi günü ise yer yer 40 derecelere kadar ulaşacak." dedi.



Fevzi Burak Tekin, fön rüzgarlarının normal rüzgarlara göre daha yerel ve dar alanda oluşan rüzgarlar olduğunu kaydederek, yurdun iç kesimlerinde oluşan fön rüzgarının etkisini kaybettiğini dile getirdi.

8 İLE SAĞANAK UYARISI

MGM; Erzurum, Kars ve Ağrı çevreleri ile Samsun'un doğu, Ordu'nun, Giresun'un, Trabzon'un ve Rize’nin iç kesimlerine de sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarıs yaptı.