Fön rüzgarları gitti, aşırı sıcak kaldı
İç bölgelerde fön rüzgarları etkisini kaybetti ancak kavurucu sıcaklar devam ediyor. Hafta sonu Ankara 35, İstanbul 36, İzmir 41, Diyarbakır 46 dereceyi görecek. Bugün 8 ilde ise yağmur bekleniyor.
Hafta sonu yurt genelinde aşırı sıcak bunaltmaya devam edecek.
Son tahminlere göre hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyredecek.
Hafta sonu sıcaklıklar başkentte 35, pazartesi günü ise 40 dereceye kadar çıkacak.
İstanbul 36, İzmir ise 41 derece civarında olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, son değerlendirmelere göre sıcak hava dalgasının etkisinin süreceğini belirtti.
Tekin, yurdun büyük bir bölümünde yağış beklenmediğini ancak cuma ve cumartesi Ardahan, Ağrı, Iğdır ve Kars çevrelerinde kısa süreli yağışların görüleceğini kaydetti.
YANGIN BÖLGELERİNDE HAVA
Orman yangınlarının devam ettiği Eskişehir, Bilecik, Karabük çevrelerinde sıcaklığın artacağını söyleyen meteoroloji uzmanı Tekin, "Söz konusu illerde yer yer kuzeyden rüzgarlar etkisini gösteriyor ve yağışsız bir periyotta.
Hava sıcaklığına bakıldığında ise 35 ila 36 derecelerde. Pazartesi günü ise yer yer 40 derecelere kadar ulaşacak." dedi.
Fevzi Burak Tekin, fön rüzgarlarının normal rüzgarlara göre daha yerel ve dar alanda oluşan rüzgarlar olduğunu kaydederek, yurdun iç kesimlerinde oluşan fön rüzgarının etkisini kaybettiğini dile getirdi.
8 İLE SAĞANAK UYARISI
MGM; Erzurum, Kars ve Ağrı çevreleri ile Samsun'un doğu, Ordu'nun, Giresun'un, Trabzon'un ve Rize’nin iç kesimlerine de sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarıs yaptı.
DİYARBAKIR 46 DERECE
Bazı merkezlerde bugün beklenen sıcaklıklar şöyle:
- Balıkesir 37 derece.
- Edirne 40 derece.
- İstanbul 34 derece.
- Afyonkarahisar 35 derece.
-Denizli 42 derece.
- İzmir 41 derece.
- Adana 39 derece.
- Antalya 42 derece.
- Ankara 35 derece.
- Sinop 36 derece.
- Trabzon 30 derece.
- Erzurum 32 derece.
- Malatya 40 derece.
- Diyarbakır 46 derece.
- Gaziantep 44 derece.
- Siirt 44 derece.
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