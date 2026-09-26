Fon soruşturması. Bakan Gürlek: Paranın izini sonuna kadar süreceğiz

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, tarafından sermaye piyasalarında gerçekleşen işlemlere ilişkin soruşturma sürüyor.

Adalet Bakanı Akın Gürlek , suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet suçları kapsamında yürütülen fon soruşturması na ilişkin yeni bir paylaşımda bulundu.



Gürlek, NSosyal hesabından, "Vatandaşımızın hukukuna sahip çıkıyoruz" başlığıyla yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yakından takip ettiği fon soruşturmasında önceliklerinin vatandaşların haklarını korumak, birikimlerinin istismar edilmesine izin vermemek ve uğradıkları mağduriyetlerin kanunun öngördüğü koşullar çerçevesinde giderilmesini sağlamak olduğunu vurguladı.



“PARA ÇIKIŞLARI İNCELENDİ, MAL VARLIKLARINA EL KONULDU”

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma-üye olma", "nitelikli dolandırıcılık", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" ve "Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet" suçları kapsamında yürütülen soruşturmada, para hareketlerinin tüm yönleriyle ortaya çıkarılmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü belirten Gürlek, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda bugün yeni bir adım daha atılmış, 1 Temmuz-16 Eylül tarihleri arasındaki fonlardan para çıkışları en yüksek tutardan başlamak üzere incelenerek 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişinin mal varlığı dondurulmuş, haklarında daha önce herhangi bir tedbir bulunmayan 37 şüpheli hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmıştır. Bu kapsamda devir, temlik, satış, bağış, ipotek ve rehin tesisi, hesap kapatma, yüksek tutarlı nakit çekimi, EFT/havale ve mal varlığını azaltıcı diğer işlemlerin önlenmesi, sermaye piyasası araçlarının dondurulması ve şüpheli işlemlerin gecikmeksizin adli makamlara bildirilmesi amacıyla ilgili tüm kurum ve kuruluşlara müzekkereler yazılmıştır."

“PARANIN İZİNİ SONUNA KADAR SÜRECEĞİZ”

Gürlek, soruşturma konusu malvarlığı değerlerinin kaçırılmasına, el değiştirmesine veya üçüncü kişiler üzerine geçirilmesine imkan vermemeyi, suçtan elde edildiği tespit edilen değerleri güvence altına almayı ve mağdur vatandaşların haklarına kavuşmasını sağlamayı amaçladıklarına dikkati çekerek, "Para hangi hesaba aktarılmış, malvarlığı hangi şirketin veya kişinin üzerine geçirilmiş olursa olsun izini sonuna kadar süreceğiz. İyi niyetli vatandaşlarımızın yılların emeğiyle oluşturduğu birikimlerin birtakım kişi ve yapılar tarafından istismar edilmesine asla müsaade etmeyeceğiz." ifadelerine yer verdi.

Hukuka aykırı işlemleri ve bağlantılarını ortaya çıkaracaklarını, kanunun öngördüğü şartlar çerçevesinde mağdurların haklarının korunması için gereken bütün hukuki tedbirleri kararlılıkla uygulayacaklarının altını çizen Gürlek, şöyle devam etti:

"Vatandaşımızın hakkını, emeğini ve birikimini korumak için hukukun bize verdiği bütün imkanlarla sonuna kadar mücadele edeceğiz."



SORUŞTURMA NASIL BAŞLADI?

Sermaye Piyasası Kurulu da 17 Eylül’de aldığı kararla 7 portföy yönetim şirketi nin TEFAS’ta işlem gören fonlarını alım-satıma kapattı ve toplam 131 yatırım fonunu tasfiye sürecine aldı.

Aynı süreçte SPK, bazı şirket hisselerinde manipülatif işlemler yapıldığı iddiasıyla 38 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu ve bu kişiler hakkında işlem yasağı kararı aldı.

Soruşturma 22 Eylül’de de genişledi. İstanbul ve Aydın'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, haklarında yakalama kararı bulunan 15 şüpheliden 14'ü yakalanarak gözaltına alındı. Bir şüphelinin ise yurt dışında olduğu tespit edildi. Ayrıca soruşturmayla bağlantılı dokuz şirketin yönetici ve yetkililerinin para ve mal varlığı hareketlerinin dondurulduğu bildirildi.

TOPLAM TUTUKLU SAYISI

26 Eylül Cumartesi sabahı itibarıyla soruşturma kapsamında toplam tutuklu sayısı ise 51'e yükseldi.

Soruşturma kapsamında Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Yarız, 15 Eylül'de tutuklandı.

Derinleştirilen soruşturmada, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi de tutuklular arasında yer alıyor.

Ayrıca, tutuklu isimler arasında Merkez Bankası eski Başkan Yardımcısı Erkan Kilimci de var. 2016 ile 2018 yılları arasında Merkez Bankası'nda görev yapan Kilimci, yakın zamana kadar Tera Finansal Yatırımlar Holding AŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü olarak görev yapıyordu.